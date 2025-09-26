xs
ยึดยาแก้ไอ-ยาควบคุมล็อตใหญ่ซุกป่าชายแดนอรัญฯ คาดเตรียมส่งไป ปท.เพื่อนบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว-กองกำลังบูรพา ร่วมหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และกองร้อยทหารพรานที่ 1304 ตรวจยึดยาแก้ไอและยาควบคุมล็อตใหญ่ ซุกซ่อนในป่าชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว คาดเตรียมส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน

จากกรณีที่ ​เจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพา, หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และกองร้อยทหารพรานที่ 1304 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่แนวชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ว่าจะมีการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน จึงได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจตราอย่างเข้มงวดตามแนวป่าและเส้นทางต้องสงสัย

กระทั่งเวลา 10.30 น.วันนี้ ( 26 ก.ย.)​ เจ้าหน้าที่ได้พบลังกระดาษจำนวน 6 ลัง ถูกนำมาวางซุกซ่อนไว้ในป่าบริเวณบ้านใหม่โคกสะแบง ม. 5 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จึงทำการตรวจสอบ พบยาแก้ไอ และยาควบคุมจำนวนมาก

โดยเจ้าหน้าที่ประเมินว่า ยา​เหล่านี้กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ลักลอบผลิตสารเสพติด หรืออาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย โดยคาดว่ากลุ่มขบวนการเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน



หลังจากการตรวจยึด เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 1304 ได้ประสานด่านศุลกากรอรัญประเทศ เพื่อเข้ามาตรวจสอบและรับมอบของกลางทั้งหมด พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

 การตรวจยึดในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่สามารถสกัดกั้นและตัดตอนขบวนการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และจะยังคงเพิ่มมาตรการลาดตระเวนและเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบซ้ำอีก...






