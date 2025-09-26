ยอมออกแล้ว!ผญบ.พิษณุโลก โดนชาวบ้านทั้งลงคะแนนไล่-ร้องผู้ว่าฯขับ

พิษณุโลก - ผู้ใหญ่บ้าน-บ้านใหม่พนมทอง ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอวังทองแล้ว
วันนี้ (26 ก.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเพียร หย่ำวิลัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง ได้ยื่นหนังสือลาออก ต่อนายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวังทอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ลักษณะให้ทำงานครบในเดือนกันยายนนี้
โดยนายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวังทอง ได้ร่วมการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน กันยายน 2568 โดยรายงานต่อ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมและรองผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เช้าวันนี้ที่ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกว่า นางเพียร หย่ำวิลัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง ได้ยื่นหนังสือลาออกแล้ว โดยมีผลตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ ชาวบ้านได้เดินทางพร้อมชูป้ายขับไล่ผู้ใหญ่บ้าน-บ้านใหม่พนมทอง มาที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง ปลัดจังหวัดพิษณุโลกมาพบและเชิญตัวแทนเข้าประชุม กระทั่งมีข้อยุติคือ
1.สั่งให้นับหนึ่ง ยื่นข้อกล่าวหา เข้าข่ายทุจริตใน 8 กรณีของผู้ใหญ่บ้าน-บ้านใหม่พนมทอง พร้อมยื่นสอบคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ใหญ่บ้านใหม่หมู่ 11 อีกครั้ง 2. ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยมีกรรมการระดับจังหวัด อำเภอและภาคประชาชนเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วย
ส่วนการขอให้สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสอบสวนเสร็จ นั้นให้เป็น ดุลพินิจของนายอำเภอวังทอง แม้ว่าชาวบ้านเครงใจว่า ทำไม? นอภ.ไม่สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่แม้”ผู้ใหญ่เพียร”มีคดีอยู่ในศาล แต่นายอำเภอวังทองยังนิ่ง
3.การยื่นถอนถอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ประชาชนสามารถยื่นได้ โดยไม่มีระยะเวลาสามารถยื่นได้ตามหลักเกณฑ์แนวทางเดิม ซึ่งพรุ่งนี้ก็สามารถยื่นถอดถอนได้