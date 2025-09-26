รวบ 3 ขอทานเขมร ปักหลักหากินในเมืองพัทยา ลั่นไม่อยากกลับบ้านเกิด ไม่มีงาน-ไม่มีกิน เคยถูกจับส่งกลับแต่ดิ้นรนมาอีก

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตม.ชลบุรี รวบ 3 ขอทานเขมรปักหลักหากินในเมืองพัทยา หลังนักท่องเที่ยวร้องหนักขอทานต่างด้าวสร้างความเดือดร้อนรำคาญ สารภาพเคยถูกจับส่งกลับประเทศแต่ดิ้นรนหนีตายเข้าไทยอีกครั้ง ลั่นไม่อยากลับบ้านเกิดเพราะไม่มีงาน-ไม่มีกิน
เมื่อเร็วๆ นี้ พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.ชลบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรงจชุดสืบสวน สนธิกำลังตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ลงพื้นที่กวาดล้างจับกุมขอทานต่างด้าวในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวว่า กลุ่มขอทานเหล่านี้ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และยังทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาได้รับความเสียหาย
โดยสามารถจับกุมขอทานสัญชาติกัมพูชาได้ 3 ราย ประกอบด้วย นางซก พาลี อายุ 59 ปี, น.ส.ดาว อายุ 41 ปี น.ส.โสเภณ หงวน อายุ 41 ปี พร้อมของกลางเป็นแก้วน้ำพลาสติก เศษเหรียญ และธนบัตร จึงควบคุมไปทำการสอบสวน
ขอทานกัมพูชาทั้ง 3 ราย บอกว่าไม่ยากกลับประเทศ เพราะไม่มีงานทำ และต้องอยู่อย่างอดยาก ทั้งยังยอมรับว่าเคยถูกจับและส่งกลับประเทศไปแล้ว แต่ดิ้นรนหาทางกลับมาไทยอีก เพราะต้องการหารายได้เลี้ยงปากท้องตนเอง และไม่ยากอดตายที่บ้านเกิดของตนเอง