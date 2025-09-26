ตกใจรีบหิ้วแจ้งตำรวจกัญชาปริศนาถูกทิ้งหน้าบ้าน1.2 โลฯ

อุดรธานี – กัญชาปริศนาจำนวนมากตกหน้าบ้าน ชาวบ้านยังเชื่อกัญชายังเป็นยาเสพติด รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ด้านผู้ใหญ่บ้านแซวแรง “มีแต่กัญชา ไม่มีไก่ทิ้งไว้สักตัว ถ้ามีก็คงได้ต้มกินกันแล้ว”
ข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (26 กันยายน) ชาวบ้านบ้านศรีวิไล ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี ว่าพบกัญชาตกอยู่หน้าบ้านเลขที่ 436 บ้านศรีวิไล หมู่ 1 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอให้ออกมาตรวจสอบ หลังรับแจ้งตำรวจจึงรีบออกไปยังจุดที่พบกัญชา จากการตรวจสอบพบกัญชาถูกบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกใส 16 ถุง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บกัญชาทั้งหมดไปตรวจสอบ โดยชั่งน้ำหนักได้ 1.2 กิโลกรัม จากนั้นจึงนำกัญชาส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย
นางณัฐฐา ปานสุวรรณ อายุ 57 ปี เจ้าของบ้านจุดเกิดเหตุ เล่าว่า ขณะกำลังจะถอยรถเข้ามาจอด ได้เดินออกมาดูก็พบถุงวางอยู่ตรงที่จอด คิดว่าเป็นขยะจึงจะหยิบไปทิ้ง แต่เมื่อจับถุงก็เห็นข้อความเขียนว่า “กัญชา” ถึงกับตกใจ รีบบอกสามีออกมาดูก่อนจะแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบ “ส่วนตัวไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว แม้กฎหมายจะรับรอง แต่สำหรับเรามันคือยาเสพติด” จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการอย่างโปร่งใส กัญชาที่พบก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
มองว่าเป็นไปได้ว่าเจ้าของอาจนำมาทิ้งเพราะกลัวความผิด หรือจงใจซุกไว้บริเวณนี้ เพราะพื้นที่เต็มไปด้วยสิ่งของอื่น ๆ สามารถกลมกลืนได้ง่าย และอาจกลับมาเอาคืนในภายหลัง
พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์ อายุ 76 ปี สามีของนางณัฐฐา และประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าเกี่ยวข้องกับตนในฐานะประธานสภา และไม่รู้ว่ากัญชามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
ด้านนายวสันต์ ประทุมชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านจั่น เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าพบวัตถุปริศนาหน้าบ้านพัก หลังจากออกไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นกัญชาแห้งบรรจุซอง พร้อมสติ๊กเกอร์ยี่ห้อ “ตู้จ่อย store” บนซองมีข้อมูลระบุถึงช่อกัญชาและเมล็ดพันธุ์อย่างครบถ้วน เหมือนสินค้าที่จัดจำหน่ายตามท้องตลาด
จากการตรวจสอบพบว่ามีหลายซองรวมกันในลักษณะพร้อมจำหน่าย ผู้ใหญ่บ้านคาดว่าน่าจะเป็นของที่หล่นหายระหว่างการขนส่ง มากกว่าที่จะมีเจ้าของนำมาทิ้งไว้ เพราะลักษณะบรรจุภัณฑ์ดูเป็นทางการและมีตราสินค้า
นายวสันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี เข้ามาเก็บของกลางไปตรวจสอบต่อ พร้อมให้ความเห็นว่า หากประชาชนทั่วไปมีไว้ครอบครองโดยไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคก็เข้าข่ายผิดกฎหมาย อีกทั้งปริมาณที่พบก็ไม่น่าจะมีไว้ใช้เพื่อรักษาโรค เพราะ “ถ้าแค่ต้มไก่กิน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนี้”
ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านยังกล่าวติดตลกว่า “ของที่เจอมีแต่กัญชาทิ้งไว้ แต่ไม่มีไก่ทิ้งไว้ให้สักตัว ถ้ามีไก่ก็คงได้ต้มกินกัญชากับไก่แล้ว” สร้างเสียงหัวเราะให้กับชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์
อนึ่ง ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองอุดรธานี ก็เพิ่งได้รับแจ้งจากประชาชนว่า พบกัญชาจำนวนมากถูกทิ้งไว้ในถังขยะ บริเวณถนนอดุลยเดช 4 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี โดยลักษณะเป็นกัญชาแห้งบรรจุถุงขนาดเล็ก ซองต่อซอง พร้อมจำหน่าย น้ำหนักรวม 9.66 กิโลกรัม
