xs
xsm
sm
md
lg

มาถี่! กัมพูชานำคณะ IOT ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกแล้ว "กำนันลี"ไม่พลาดปลุกม็อบเช่นเคย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว- มาถี่!! กัมพูชานำคณะ IOT ลงพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง  อีกแล้วหลัง ผบ.กองกำลังบูรพา ลงพื้นที่ให้กำลังเจ้าหน้าที่ไทยวานนี้  "กำนันลี" ไม่พลาดระดมม็อบประชิดแนวรั้วลวดหนาม 2 จุดแสดงพลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 26 ก.ย.)​2568 ทางการกัมพูชา ได้นำคณะ IOT (คณะทำงานประสานงานชายแดน) ลงพื้นที่ใกล้จุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา​ ในรัศมีไม่ไกลจากแนวเขตสแลนบ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน อ.โคกสูง.8.สระแก้ว โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามประมาณ 50–60 คน

และจากการตรวจสอบด้วยภาพมุมสูงของฝ่ายความมั่นคงไทย พบว่าภายหลังจากที่คณะ IOT เดินทางออกจากพื้นที่ชายแดนกัมพูชา "กำนันลี" ได้มีการระดมมวลชนเข้าประชิดรั้วลวดหนามบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน และหนองหญ้าแก้ว เพื่อแสดงพลังและหวังกดดันเจ้าหน้าที่ไทยเช่นเคย

 แต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้น ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงไทยยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์​ได้ทันท่วงที 


ทั้งนี้ บรรยากาศบริเวณแนวชายแดนฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพา และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด โดยได้จัดกำลังลาดตระเวน เสริมจุดเฝ้าสังเกตการณ์ และเพิ่มกำลังพลในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิด สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

โดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ตลอดหลายวันที่ผ่านมา บ้านหนองหญ้าแก้วและหนองจาน มีกระแสข่าวลือเรื่องความเคลื่อนไหวของชาวเขมรบริเวณแนวชายแดนอยู่เป็นระยะ ทำให้ชาวบ้านบางส่วนเกิดความกังวลแต่อีกส่วนหนึ่งยังคงใช้ชีวิตตามปกติเพราะอุ่นใจที่มีทหารไทยตรึงกำลังอย่างหนาแน่น


นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า สถานการณ์​ที่ส่อเค้าว่าจะเกิดการปะทะบริเวณแนวชายแดน ทำให้โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้ออกประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.ย.น2568 ระบุว่า

" ด้วย โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ตั้งอยู่พื้นที่ติดกับชายแดนไทย – กัมพูชา และมีพื้นที่ให้บริการเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย (บ้านหนองหญ้าแก้ว) โดยขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ความไม่ปลอดภัย (เสี่ยงภัยสงคราม) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด จึงขอประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด การเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand, On-Line ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ก.ย. 2568 และจะเปิด ON SITE (เรียนที่โรงเรียน)ในวันจันทร์ที่ 29 ก.ย.2568 และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป"






มาถี่! กัมพูชานำคณะ IOT ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกแล้ว "กำนันลี"ไม่พลาดปลุกม็อบเช่นเคย
มาถี่! กัมพูชานำคณะ IOT ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกแล้ว "กำนันลี"ไม่พลาดปลุกม็อบเช่นเคย
มาถี่! กัมพูชานำคณะ IOT ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกแล้ว "กำนันลี"ไม่พลาดปลุกม็อบเช่นเคย
มาถี่! กัมพูชานำคณะ IOT ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกแล้ว "กำนันลี"ไม่พลาดปลุกม็อบเช่นเคย
มาถี่! กัมพูชานำคณะ IOT ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกแล้ว "กำนันลี"ไม่พลาดปลุกม็อบเช่นเคย
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น