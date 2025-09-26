มาถี่! กัมพูชานำคณะ IOT ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกแล้ว "กำนันลี"ไม่พลาดปลุกม็อบเช่นเคย

สระแก้ว- มาถี่!! กัมพูชานำคณะ IOT ลงพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง อีกแล้วหลัง ผบ.กองกำลังบูรพา ลงพื้นที่ให้กำลังเจ้าหน้าที่ไทยวานนี้ "กำนันลี" ไม่พลาดระดมม็อบประชิดแนวรั้วลวดหนาม 2 จุดแสดงพลัง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 26 ก.ย.)2568 ทางการกัมพูชา ได้นำคณะ IOT (คณะทำงานประสานงานชายแดน) ลงพื้นที่ใกล้จุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา ในรัศมีไม่ไกลจากแนวเขตสแลนบ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน อ.โคกสูง.8.สระแก้ว โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามประมาณ 50–60 คน
และจากการตรวจสอบด้วยภาพมุมสูงของฝ่ายความมั่นคงไทย พบว่าภายหลังจากที่คณะ IOT เดินทางออกจากพื้นที่ชายแดนกัมพูชา "กำนันลี" ได้มีการระดมมวลชนเข้าประชิดรั้วลวดหนามบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน และหนองหญ้าแก้ว เพื่อแสดงพลังและหวังกดดันเจ้าหน้าที่ไทยเช่นเคย
แต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้น ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงไทยยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงที
ทั้งนี้ บรรยากาศบริเวณแนวชายแดนฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพา และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด โดยได้จัดกำลังลาดตระเวน เสริมจุดเฝ้าสังเกตการณ์ และเพิ่มกำลังพลในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิด สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ตลอดหลายวันที่ผ่านมา บ้านหนองหญ้าแก้วและหนองจาน มีกระแสข่าวลือเรื่องความเคลื่อนไหวของชาวเขมรบริเวณแนวชายแดนอยู่เป็นระยะ ทำให้ชาวบ้านบางส่วนเกิดความกังวลแต่อีกส่วนหนึ่งยังคงใช้ชีวิตตามปกติเพราะอุ่นใจที่มีทหารไทยตรึงกำลังอย่างหนาแน่น
นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า สถานการณ์ที่ส่อเค้าว่าจะเกิดการปะทะบริเวณแนวชายแดน ทำให้โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้ออกประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.ย.น2568 ระบุว่า
" ด้วย โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ตั้งอยู่พื้นที่ติดกับชายแดนไทย – กัมพูชา และมีพื้นที่ให้บริการเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย (บ้านหนองหญ้าแก้ว) โดยขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ความไม่ปลอดภัย (เสี่ยงภัยสงคราม) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด จึงขอประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด การเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand, On-Line ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ก.ย. 2568 และจะเปิด ON SITE (เรียนที่โรงเรียน)ในวันจันทร์ที่ 29 ก.ย.2568 และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป"