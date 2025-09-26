2 สาวรุ่นกาญจน์เหยื่อแก๊งวัยรุ่นหญิงรุมทำร้ายปมหึงโหด ปฏิเสธเข้าพักบ้านพักเด็กฯ พม.เตรียมสอบปากคำสหวิชาชีพ

กาญจนบุรี - พม.กาญจนบุรีเผยความคืบหน้ากรณีเด็กหญิง 13 และ 17 ปี เหยื่อแก๊งวัยรุ่นหญิงรุมทำร้ายถ่ายคลิป พบปมเหตุหึงหวงอดีตแฟน หนึ่งในเหยื่อมีอาการหวาดระแวงถึงขั้นกรีดแขน แต่ยังยืนยันไม่เข้าพักบ้านพักเด็กฯ ขณะหน่วยงานเร่งสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ พร้อมเร่งคดีให้กระจ่าง
ความคืบหน้ากรณีกลุ่มวัยรุ่นหญิงรวมตัวกันก่อเหตุทำร้ายเด็กหญิง 2 ราย พร้อมถ่ายคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เหตุเกิดในพื้นที่เมืองกาญจนบุรี ล่าสุดเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย พร้อมเร่งประสานคดีให้นำตัวผู้ก่อเหตุมารับผิดตามกฎหมาย
นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ พม.ได้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาจากผู้เสียหาย โดยพบว่า หนึ่งในเด็กหญิงที่ถูกทำร้าย อายุ 17 ปี ไม่ใช่ 14 ปีตามข้อมูลที่ปรากฏก่อนหน้านี้
ผู้เสียหายรายนี้คือนางสาวพลอย (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี พักอาศัยอยู่กับน้าและพี่สาวในพื้นที่ซอยจงเจริญ ซอย 6 อ.เมืองกาญจนบุรี ขณะที่พ่อแม่ได้แยกทางกันและแม่อาศัยอยู่ใน อ.ทองผาภูมิ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา นางสาวพลอยเล่าว่า ได้ไปเที่ยวห้องเช่าของเพื่อนชาย ก่อนจะถูกนางสาวมะยม หรือ “นาว” อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นหัวโจก พร้อมพวกอีกสองคน บุกเข้ามาทำร้ายร่างกาย ใช้ทั้งมือและเท้ากระหน่ำตบตี กระทืบเข้าที่ใบหน้า
ภายหลังจากถูกทำร้าย นางสาวพลอยขอเพื่อนไปรับ แต่ในวันเดียวกันช่วงค่ำเธอกลับมาที่ห้องเช่าอีกครั้ง และถูกนางสาวมะยมเข้าทำร้ายซ้ำ โดยครั้งนี้มีการใช้อาวุธปืนตีเข้าที่หู และกระชากศีรษะ ก่อนจะเตะซ้ำเข้าที่ใบหน้า พร้อมมีการถ่ายคลิปเก็บไว้ สาเหตุคาดว่ามาจากปมความหึงหวงที่ผู้เสียหายเคยคุยกับแฟนเก่าของนางสาวมะยม
เจ้าหน้าที่ พม.ได้นำตัวนางสาวพลอยไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี ดำเนินคดีกับนางสาวมะยมและพวก พร้อมตรวจร่างกายที่ รพ.พหลพลพยุหเสนา และตรวจสภาพจิตใจ เนื่องจากพบผู้เสียหายมีอาการกังวล หวาดระแวง และถึงขั้นใช้คัตเตอร์กรีดข้อมือตนเอง เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้นางสาวพลอยเข้าพักบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ เพื่อความปลอดภัย แต่เจ้าตัวปฏิเสธและยืนยันขอกลับไปอยู่กับครอบครัว โดยเชื่อว่าคู่กรณีไม่ทราบที่อยู่ของตน
ขณะเดียวกัน พม.กาญจนบุรียังติดตามอีกหนึ่งกรณี คือเด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี ที่ถูกล่อลวงไปทำร้ายที่สวนสาธารณะริมน้ำเมืองกาญจนบุรี หรือ “สกายวอล์ก” เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มวัยรุ่นหญิง 3 คน และชายอีกหลายคนอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบข้อเท็จจริงทราบว่า สาเหตุเกิดจากความขัดแย้งระหว่างเด็กหญิงเอ กับ น.ส.นก อายุ 17 ปี แฟนใหม่ของชายวัย 36 ปี ที่เคยคบหากับเด็กหญิงเอมาก่อน โดยฝ่ายชายได้นำเรื่องไปพูดจนทำให้ น.ส.นก ไม่พอใจ และชักชวนเพื่อน ๆ ทั้ง น.ส.นาว อายุ 15 ปี, น.ส.ฝน อายุ 16 ปี และ น.ส.มุก อายุ 24 ปี (ตั้งครรภ์ 2 เดือน) วางแผนให้เพื่อนชายล่อลวงเด็กหญิงเอไปพบ แล้วรุมทำร้าย พร้อมถ่ายคลิปเผยแพร่ในโซเชียล
หลังเกิดเหตุพลเมืองดีนำเด็กหญิงเอส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และแม่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. แต่ไม่ทราบชื่อผู้ก่อเหตุทั้งหมด ต่อมาวันที่ 23 ก.ย.ตำรวจสืบทราบจนสามารถเชิญตัวผู้ก่อเหตุ 3 คนมาสอบปากคำเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนสอบสวนและต้องมีการสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพที่สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
ด้าน พม.กาญจนบุรี ระบุว่า ได้เสนอให้เด็กหญิงเอและครอบครัวเข้าพักบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชั่วคราว เนื่องจากเกรงเรื่องความปลอดภัย แต่ผู้ปกครองยังปฏิเสธ และเลือกพาลูกกลับไปพักอาศัยที่บ้าน พร้อมยืนยันหากมีความล่าช้าในการดำเนินคดี สามารถประสานขอความช่วยเหลือเพื่อเร่งรัดได้
ขณะที่นายรพี ชำนาญเรือ นักเคลื่อนไหวด้านสังคม ซึ่งเข้าช่วยประสานงานคดี เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเป็นเหตุอุกอาจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์จังหวัดกาญจนบุรีในฐานะเมืองท่องเที่ยวอย่างมาก จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทุกฝ่ายเร่งแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก พร้อมฝากถึงผู้ปกครองว่าควรหมั่นดูแล เอาใจใส่ และกล้าตักเตือนบุตรหลานอย่างจริงจัง เพราะหากละเลยอาจนำไปสู่เหตุร้ายที่แก้ไขได้ยาก