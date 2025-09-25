ญาติคดีตร.ยิงผู้ป่วยจิตเวชเสียชีวิต จัดงานศพ 3 วัน รอความเป็นธรรม

ราชบุรี - ญาติตั้งศพชายวัย 60 ปี ที่ถูกตำรวจสายตรวจยิงเสียชีวิต หลังเข้าระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวชอาละวาด บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ขณะผู้การฯ ราชบุรี ขอโทษครอบครัว พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็น
จากกรณีเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถยนต์เข้าระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวชคุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดอาละวาด ภายในบ้านเลขที่ 44/4 หมู่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อช่วงสายวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ก่อนเจ้าหน้าที่อ้างว่าถูกผู้ก่อเหตุพยายามจะทำร้าย จึงจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนยิงเพื่อป้องกันตัว ส่งผลให้นายสุรพล โพคัยสวรรค์ อายุ 60 ปี เสียชีวิต เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ญาติของผู้เสียชีวิตตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เกินกว่าเหตุ พร้อมเตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ความคืบหน้าล่าสุด พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เรียกประชุมชุดสืบสวน–สอบสวน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด พร้อมกล่าวขอโทษญาติของผู้เสียชีวิต และยืนยันจะเดินทางไปร่วมงานศพ รวมถึงจัดทีมเข้าเยียวยาด้านจิตใจกับครอบครัวเพื่อคลายความคาใจ ทั้งนี้ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ ระบุว่าจะพิจารณาจากเจตนาและสถานการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ หากญาติไม่มั่นใจสามารถแต่งตั้งทนายความเข้าร่วมตรวจสอบได้
ส่วนที่วัดบ้านกล้วย ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ญาตินำร่างนายสุรพลมาตั้งบำเพ็ญกุศล โดยจะสวดพระอภิธรรม 3 วัน ก่อนเก็บศพไว้เพื่อรอความยุติธรรม ขณะที่ลูกหลานและญาติยังติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อนบ้านซึ่งบันทึกเหตุการณ์และเสียงในช่วงที่เกิดเหตุไว้ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสอบสวนต่อไป