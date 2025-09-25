“บิ๊กหวาน” นำ ตร.ไทย–นานาชาติลงพื้นที่ชายแดนจันทบุรี ศึกษากลยุทธ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์

จันทบุรี – “บิ๊กหวาน” ผู้อำนวยการ ศปอส.ตร. นำเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
วันนี้ (25 ก.ย.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศปอส.ตร.) ได้นำเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น ,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, จีน, เกาหลีใต้ ,อินโดนีเซีย ,อินเดีย ,เวียดนาม รวมถึง UNODC, INTERPOL, FBI และ Secret Service ลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ,พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี และนาวาเอก นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี ร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์และนำลงพื้นที่ช่องทางธรรมชาติ “ช่อง 5 บาท” (บ้านเขียว) เพื่อดูพื้นที่จริง
พล.ต.อ.ธัชชัย ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ เผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายให้ต่างชาติได้เห็นวิธีการทำงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทั้งการข้ามแดนและการใช้เทคโนโลยีหลอกลวง ซึ่งในภาคตะวันออก พบการหลอกคนไทยเรื่อง “สแกนหน้าโอนเงิน” รวมถึงการล่อลวงชาวจีน เวียดนาม และล่าสุดยังมีผู้เสียหายเป็นชาวไนจีเรีย เพิ่มเข้ามาด้วย
ทั้งนี้ในช่วง 1-2 วันก่อนหน้านี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เชื่อมโยงอาชญากรรมไซเบอร์ ที่โรงแรมมัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปรึกษาหารือยุทธการ “ขุดสะพานโจร” และวางแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสกัดอาชญากรรมข้ามชาติที่กำลังคุกคามภูมิภาค