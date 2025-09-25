พร้อมรับมือปะทะรอบ 2 อำเภอบ่อไร่- อำเภอเมืองตราด ประชุมหน่วยงานท้องถิ่นซักซ้อมแผนอพยพ ปชช.

ตราด - เตรียมพร้อมรับมือปะทะรอบ2 อำเภอบ่อไร่- อำเภอเมืองตราด เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ชายแดน เข้มผู้นำท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมหากมีคำสั่งอพยพ แม้สถานการณ์ขณะนี้ยังปกติ
วันนี้ (25 ก.ย.) นายสุเมธ ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อไร่ ได้เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ห้องประชุมอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากฝ่ายทหารในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการทบทวนแผนอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย หากมีคำสั่งให้อพยพ
และให้ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงผู้นำชุมชนสื่อสารไปยังประชาชนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ ยังเป็นไปตามปกติ พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรอฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น และให้รวบรวมเอกสารสำคัญ-ทรัพย์สิน-ยาประจำตัวเก็บไว้ในที่ๆหยิบฉวยได้ง่าย และเติมน้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ไว้ในระดับที่สามารถขับไปถึงตัวเมืองตราด และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
ทั้งนี้ นายอำเภอบ่อไร่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้ในฝั่งกัมพูชา โดยเฉพาะในพื้นที่ อ. สัมรูด จ.พระตะบอง ได้มีการอพยพประชาชนพื้นที่ชายแดนที่ติดกับ อ.บ่อไร่ แล้วทำให้ทางอำเภอบ่อไร่ ต้องเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดความโกลาหล
เช่นเดียวกับ นายเกรียงไกร ปัญญาพงษธร นายอำเภอเมืองตราด ที่ได้เรียกประชุมผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อติดตามสถานการณ์เสี่ยงตามแนวชายแดนทั้งหมดรวมทั้งสั่งการให้ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมหากมีสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การสู้รบ รวมทั้งซักซ้อมการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยทันที่หากมีคำสั่งอพยพ