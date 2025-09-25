งามไส้!แชร์ว่อนคลิป ตร.จราจรเชียงใหม่พฤติกรรมคล้ายรีดเงิน นทท.ขี่รถผิดกฎ-ผกก.สั่งพักงานแล้วพร้อมตั้ง กก.สอบ

เชียงใหม่ - งามไส้! โซเชียลแชร์ว่อนวิจารณ์ยับคลิปตำรวจจราจรเชียงใหม่ พฤติกรรมดูคล้ายเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ย่านไนท์บาซาร์ เบื้องต้นผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ย้ำหากพบผิดจริงต้องลงโทษเด็ดขาด และไม่มีการช่วยเหลือ
วันนี้(25 ก.ย.68) รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากในจังหวัดเชียงใหม่ต่างพากันแชร์คลิปวิดีโอที่บันทึกภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนายหนึ่งพูดคุยเจรจากับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่ง โดยที่ต่อมาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คนนั้น ซึ่งสวมใส่หมวกกันน็อคอยู่ ได้ยื่นวัตถุดูคล้ายธนบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนายนั้น ที่หันหลังให้แต่ไขว้มือมาทางด้านหลังเพื่อรับวัตถุดังกล่าว โดยเมื่อเสร็จแล้วได้หันกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งและใช้มือลูบที่แขนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างสนิทสนมคุ้นเคย ซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ยกมือไหว้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนายนั้นก่อนที่จะขับขี่รถออกไป
ทั้งนี้คลิปดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่านเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการตั้งด่านลอยและเรียกเก็บเงินจากผู้ขับขี่รถผิดกฎจราจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มักจะขับขี่รถผิดกฎจราจร โดยเฉพาะการฝ่าฝืนป้ายสัญญาณจราจร จุดตัดถนนถนนลอยเคราะห์กับถนนช้างคลาน ซึ่งภายหลังที่คลิปดังกล่าวนี้มีการแชร์ออกไป บรรดาผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างพากันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบ พร้อมกับเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและลงโทษอย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง
ขณะที่จากการสอบถามพันตำรวจเอกเจน โสภา ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รับทราบตั้งแต่วานนี้(24 ก.ย.68) แล้วเกี่ยวกับกรณีคลิปดังกล่าวที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง จะดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดแน่นอน และไม่มีการให้การช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับกรณีคลิปที่มีการเผยแพร่นั้น ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ยอมรับว่า คลิปดังกล่าวมีการเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจอย่างมาก อย่างไรก็ตามยังไม่อยากให้สังคมรีบด่วนสรุปและตัดสินจนเกินไปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนายนี้กระทำผิดหรือไม่อย่างไร เพราะข้อเท็จจริงต่างๆ อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่มีการโพสต์ก็ได้ ซึ่งอยากให้รอผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ โดยจนถึงเวลานี้ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายตามคลิปดังกล่าวเข้าร้องเรียนหรือแจ้งความแต่อย่างใด.