ฉะเชิงเทรา- พิษเศรษฐกิจ-ข่าวฉาววงการสงฆ์ สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กระทบหนักภาคการท่องเที่ยว ไม่เว้นวัดหลวงพ่อโสธร วันนี้สุดเงียบเหงา โดยเฉพาะวันธรราดา ทั้งวัด คนขายของ เจ้าหน้าที่เก็บดอกไม้ถึงขั้นนั่งตบยุง
วันนี้ ( 25 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกที่เคยมีพุทธศาสนิกชน นักกท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมากราบไหว้ขอพร องค์หลวงพ่อโสธร เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ว่าปัจจุบันพื้นที่ภายในบริเวณวัดกลับมีแต่ความว่างเปล่า
และมีผู้คนเข้ามาทำบุญเพียงประปราย โดยเฉพาะในพื้นที่ปิดทองและจุดนมัสการองค์หลวงพ่อโสธรเท่านั้น จนทำให้เห็นภาพเจ้าหน้าที่ของวัดนั่งรอให้บริการ คนงานที่คอยดูแลดอกไหม้ไหว้พระที่เคยเดินตรวจสอบหลายเที่ยวต่อวันก็มีดอกไม้ให้เดินเก็บน้อยลง
เช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่จุดรับถวายสังฆทาน ที่ต้องนั่งรอญาติโยมเข้ามาทำบุญ
ขณะที่บรรยากาศการค้าขายบริเวณหน้าวัดฯ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกันทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้า พากันตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุของความเงียบเหงาว่า อาจเกิดจากปัญหาการสู้รบบริเวณแนวชายแดน รวมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ และข่าวคาวที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ระดับชั้นผู้ใหญ่ จนกลายเป็นกระแสด้านลบในวงการสงฆ์
ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 294/2568 ลงวันที่ 12 ก.ย.68 ซึ่ง นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้เซ็นต์คำสั่งไว้ ล่าสุด นายสันติ รังษิรุจิ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา เผยว่าขณะนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพราะจะต้องสอบทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องให้ครบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่จะเร่งทำให้กระจ่างให้เร็วที่สุด
เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ของวัดฯ และเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างมาก
"ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร เพราะกำลังสอบอยู่ แต่ก็อยากทำให้เร็วเช่นเดียวกัน เพราะส่งผลกระทบมาก ขณะนี้ขับรถผ่านหน้าวัดโสธรฯ รถก็ไม่ค่อยติดแล้ว โดยที่เราไม่ได้เห็นใจแต่วัดอย่างเดียว เราก็ยังเห็นใจคนค้าขายหน้าวัดด้วย เพราะกระทบไปถึงคนเลี้ยงไก่ไข่ คนทำอาหารและร้านอาหารใน จ.ฉะเชิงเทรา ที่ซบเซาลงเยอะมาก " ผู้ว่าการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าว