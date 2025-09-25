xs
วัดหลวงพ่อโสธรเหงาหนัก พิษ ศก.​-ข่าวฉาววงการสงฆ์ สถานการณ์​ชายแดนทำนักท่องเที่ยว​หาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ฉะเชิงเทรา​- พิษเศรษฐกิจ​-ข่าวฉาววงการสงฆ์ สถานการณ์​ชายแดนไทย-กัมพูชา​ กระทบหนักภาคการท่องเที่ยว ไม่เว้นวัดหลวงพ่อโสธร​ วันนี้สุดเงียบเหงา โดยเฉพาะ​วันธรราดา ทั้งวัด คนขายของ เจ้าหน้าที่เก็บดอกไม้ถึงขั้นนั่งตบยุง 

วันนี้ ( 25 ก.ย.)​ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกที่เคยมีพุทธศาสนิกชน​ นักกท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมากราบไหว้ขอพร องค์หลวงพ่อโสธร เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ว่าปัจจุบันพื้นที่ภายในบริเวณวัดกลับมีแต่ความว่างเปล่า

และมีผู้คนเข้ามาทำบุญเพียงประปราย โดยเฉพาะในพื้นที่ปิดทองและจุดนมัสการองค์หลวงพ่อโสธรเท่านั้น จนทำให้เห็นภาพเจ้าหน้าที่ของวัดนั่งรอให้บริการ คนงานที่คอยดูแลดอกไหม้ไหว้พระที่เคยเดินตรวจสอบหลายเที่ยวต่อวันก็มีดอกไม้ให้เดินเก็บน้อยลง 

เช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่จุดรับถวายสังฆทาน ที่ต้องนั่งรอญาติโยมเข้ามาทำบุญ


ขณะที่บรรยากาศการค้าขายบริเวณหน้าวัดฯ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกันทำให้บรรดา​พ่อค้าแม่ค้า พากันตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุของความเงียบเหงาว่า อาจเกิดจากปัญหาการสู้รบบริเวณแนวชายแดน รวมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ และข่าวคาวที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ระดับชั้นผู้ใหญ่ จนกลายเป็นกระแสด้านลบในวงการสงฆ์


ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 294/2568 ลงวันที่ 12 ก.ย.68 ซึ่ง นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้เซ็นต์​คำสั่งไว้ ล่าสุด นายสันติ รังษิรุจิ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา เผยว่าขณะนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพราะจะต้องสอบทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องให้ครบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่จะเร่งทำให้กระจ่างให้เร็วที่สุด 

เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์​ของวัดฯ และเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างมาก

 "ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร เพราะกำลังสอบอยู่ แต่ก็อยากทำให้เร็วเช่นเดียวกัน เพราะส่งผลกระทบมาก ขณะนี้ขับรถผ่านหน้าวัดโสธรฯ รถก็ไม่ค่อยติดแล้ว โดยที่เราไม่ได้เห็นใจแต่วัดอย่างเดียว เราก็ยังเห็นใจคนค้าขายหน้าวัดด้วย เพราะกระทบไปถึงคนเลี้ยงไก่ไข่ คนทำอาหารและร้านอาหารใน จ.ฉะเชิงเทรา ที่ซบเซาลงเยอะมาก " ผู้ว่าการ​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ กล่าว








