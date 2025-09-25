สลด!! ช้างป่าอุทยานฯทับลาน ทำร้ายชาวบ้านวัย 79ปีใน จ.ปราจีนบุรี ดับอนาถ

ปราจีนบุรี- สลด!! ช้างป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน ทำร้ายชาวบ้านใน จ.ปราจีนบุรี จนเสียชีวิต ชาวบ้านบอกช่วงค่ำเพิ่งถูกผลักดันให้กลับเข้าพื้นที่แต่ไม่คิดวนเวียนกลับมาหากินอีก
เมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. วันนี้ (25 ก.ย.) ได้เกิดเหตุช้างป่าทำร้ายชาวบ้านวัย 79ปี จนเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านวังอ้ายป่อง ม.3 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน สภ.นาดี ได้รประสานแพทย์เวรและอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย กบินทร์บุรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบศพผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณคูน้ำริมทาง สภาพนอนหงายจมโคลน กรามซ้าย หัวเข่าซ้ายแขนซ้ายและซี่โครงหัก หัวแตกจากการถูกช้างป่าเหยียบ นอกจากนั้นยังพบร่องรอยเท้าช้างบริเวณรอบร่างผู้เสียชีวิต รวมทั้งร่องรอยของต้นกล้วยถูกช้างกินอยู่
โดยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า ผู้เสียชีวิตเป็นคนในหมู่บ้านซึ่งก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงหมาเห่าจึงเดินออกมาดู และคาดว่าผู้เสียชีวิตไม่เห็นช้างที่กำลังกินต้นกล้วยอยู่บริเวณดังกว่าว จนถูกช้างวิ่งเข้าชนชีวิต
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ช้างป่าตัวดังกล่าวชื่อ "ไอ้แอป" และเป็นช้างที่ชาวบ้านรู้จักกันดี เนื่องจากมักออกหากินบริเวณรอบพื้นที่ และเป็นช้างที่ออกมาจากอุทยานแห่งชาติทับลาน
โดยในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ชุดผลักดันช้าง ได้ผลักดันช้างให้กลับเข้าป่าของอุทยานแห่งชาติทับลานไปแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมาวนเวียนหากินในหมู่บ้านจนเกิดเหตุสลดขึ้น