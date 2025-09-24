4 เดือนปิดด่าน! ชายแดนบ้านหาดเล็กร้าง ภาคขนส่งแฉเรือเทียบท่าแหลมฉบังยัดไส้สินค้าไปเขมร

ตราด - ครบ 4 เดือนปิดด่าน! ชายแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด เงียบสงัด ร้านค้า-ห้องพักปิด ชาวบ้านปรับตัวหาปลาเลี้ยงชีพ ขณะแหล่งข่าวภาคขนส่งแฉเรือเทียบท่าแหลมฉบัง ยัดไส้สินค้าไปเขมร
วันนี้ (24 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณด่านถาวรบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด หลังครบ 4 เดือนคำสั่งปิดด่านทุกประเภท งดค้าขาย งดขนส่งสินค้า งดนักท่องเที่ยวเข้าออกประเทศ ตามนโยบายของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราด ว่ายังคงเงียบเหงา ไม่มีรถยนต์ ไม่มีผู้คน โรงแรม ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ยังคงปิด
ขณะที่ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพในตลาดหาดเล็กได้ปรับตัวหันมาประกอบอาชีพเสริม ด้วยการทำอวนดักปลา เพื่อหารายได้ทดแทน
นายสมบูรณ์ หอยสังข์ อายุ 60 ปี บอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และนักเรียนบริเวณชายแดน แต่เมื่อมีคำสั่งปิดด่านฯ ตนเองได้พยายามประคับประคองอาชีพของตัวเองจนไปไม่ไหว และต้องหารายได้เพิ่มด้วยการทำอวนดักปลา เพื่อนำไปวางดักปลาในทะเลหารายได้ชดเชย
ส่วนบรรยากาศบริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าเอกชน ส.กฤตวรรณ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ยังเป็นไปอย่างเงียบเหงาและไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ โดยมีเพียงรถบรรทุกสินค้ากว่า 10 คัน และเรือบรรทุกสินค้ากว่า 5 ลำ ยังคงจอดสนิทนับตั้งแต่มีความคำสั่งห้ามจนส่งสินค้าทางทะเล เช่นเดียวกับท่าเรือเอกชนอีก 2 ท่า ที่ไม่สามารถขนส่งสินค้าไปยังกัมพูชาได้
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ ให้ข้อมูลว่าแม้จะมีคำสั่งของทหารเรือ ห้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาจนทำให้ท่าเรือขนส่งสินค้าและผู้ประกอบการใน จ.ตราดและจันทบุรี ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสเป็นอย่างมาก
แต่กลับมีข้อมูลว่า ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเรือขนส่งสินค้านำสินค้าทั้งของอุปโภคและบริโภคส่งไปขายยังกัมพูชา และยังคงปฏิบัติการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ประกอบการใน อ.คลองใหญ่ ตั้งข้อสงสัยว่า เหตุท่าเรือแหลมฉบัง จึงปล่อยให้เรือขนส่งสินค้า ลอบนำสินค้าจากไทยส่งไปขายยังกัมพูชา
นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ผู้ประกอบการบางรายใน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ที่ต้องการรักษาลูกค้าใน จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา ได้ลงทุนนำสินค้าจาก อ.คลองใหญ่ ส่งยังไปลงเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือมงสิดที จ.เกาะกง แต่สามารถขนส่งสินค้าได้แค่ 2 เที่ยวก็ต้องหยุดชะงักเพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นกว่า 100,000 บาทได้
ด้าน นางวิยะดา ซวง ผู้บริหารทะเลภู รีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กล่าวถึงสถานการณ์ที่ยืดเยื้อมาตลอด 4 เดือนทำให้สร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการส่งออกที่เริ่มลดวันทำงานของพนักงานลงและมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องปิดตัวชั่วคราว
"สิ่งที่คนชายแดนกังวลไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจ 100% แต่เป็นภัยสงคราม แต่ตอนนี้เมื่อสถานการณ์การสู้รบไม่เกิดขึ้น สิ่งที่เราเจอก็คือความอึดอัดทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้เลย ตอนนี้ถือเป็นจุดที่อึดอัดที่สุดแล้ว"
นางวิยะดา ยังเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยกลับมาเที่ยวในประเทศ โดยที่ภาครัฐและสื่อมวลชนต้องช่วยกันสื่อสารว่า "จังหวัดตราดยังคงปลอดภัยและท่องเที่ยวได้" โดยเฉพาะการกระตุ้นโครงการ "ไทยเที่ยวไทย" พิจารณาผ่อนปรนกฎอัยการศึก โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่เกาะ เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เพื่อส่งสัญญาณบวกไปยังเอเจนซี่ทัวร์ทั่วโลก และเปิดโอกาสให้ธุรกิจกลับมาเดินหน้าได้ทันช่วงไฮซีซั่น