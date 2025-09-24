สระแก้ว- ผบ.กกล.บูรพา พร้อมผู้ว่าฯ- ผู้การตำรวจสระแก้ว ลงพื้นที่ให้กำลังใจกำลังพล 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ อส. ปฎิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ด้านม็อบเขมรเริ่มแผ่วหลัง "กำนันลี" เบี้ยวค่าแรง
วันนี้ (24 ก.ย.) พล.ต. เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ พล.ต.ต. ถาวร ดุลยวิทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้าน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการชายแดน รวมทั้งให้กำลังใจกำลังพล 3 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ อส.
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ยังได้ร่วมหารือแนวทางในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการป้องกันชายแดน และการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ก่อนเดินทางไปยังบ้านหนองจาน เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ จุดตรวจ ส.40 และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนเพื่อความมั่นคง รวมถึงการสร้าง “บังเกอร์กันจอมพลัง” ที่เสริมระบบป้องกันภัย เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างมั่นคงแข็งแรง
การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว และตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา อย่างเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็ง
ลือสนั่น ม็อบเขมร ถูกกำนันลี เบี้ยวค่าแรงทำพลังมวลชนเริ่มหดหาย
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวฝั่งกัมพูชา ว่าม็อบเขมร ที่ถูกจัดตั้งโดย กำนันลี เริ่มเจอปัญหาถูกเบี้ยวค่าตอบแทน ที่อาจทำให้สุดท้ายจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การระดมมวลชนเข้าสู่พื้นที่ชายแดนในฝั่งกัมพูชามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านบ้านหนองหญ้าแก้ว-บ้านหนองจาน .โคกสูง จ.สระแก้ว เช้านี้(24ก.ย.) ยังเงียบสงบไม่มีการรวมตัวหรือการเคลื่อนไหวของชาวเขมร
แต่เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพา ยังคงจัดกำลังลาดตระเวนพร้อมนำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขึ้นบินตรวจสอบพื้นที่ชายแดนทั้งสองจุดอย่างต่อเนื่อง