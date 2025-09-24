“มือปราบแอมไซยาไนด์” โพสต์ตามหาแก๊งสาวรุมกระทืบเด็ก 13 ถ่ายคลิปสะใจ – ตำรวจเมืองกาญจน์เร่งควานตัว เจรจาเคลียร์ปมรุนแรง

กาญจนบุรี - นักเคลื่อนไหวฉายา “มือปราบแอมไซยาไนด์” โพสต์คลิปกลุ่มเยาวชนหญิงรุมทำร้ายเด็ก 13 ปี เตะหน้า-ถ่ายคลิปเผยแพร่ ล่าสุด ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี สั่งชุดสืบสวนตามตัวผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องเข้าพูดคุยเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้ (24 ก.ย. ) นายรพี ชำนาญเรือ นักเคลื่อนไหวช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสังคม หรือที่สังคมรู้จักในฉายา “มือปราบแอมไซยาไนด์” โพสต์คลิปเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นหญิงรุมทำร้ายเพื่อนรุ่นน้องอายุเพียง 13 ปี บริเวณสวนสาธารณะรินน้ำ อำเภอเมืองกาญจนบุรี เหตุเกิดเมื่อค่ำวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยในคลิปปรากฏภาพผู้เสียหายถูกเตะเข้าที่ใบหน้าและถูกรุมกระทืบอย่างรุนแรง พร้อมเสียงท้าทายให้แจ้งความ
นายรพี ระบุเพิ่มเติมว่า หนึ่งในผู้ก่อเหตุเคยทำร้ายเด็กหญิงวัย 14 ปี และยังมีผู้เสียหายอีกรายอายุประมาณ 17 ปี ถูกทำร้ายในลักษณะเดียวกันเมื่อ 2–3 เดือนก่อนใกล้แยกจงเจริญ จึงโพสต์ประกาศตามหาเบาะแส “น้องพลอย” ผู้เสียหายรายที่ 3 พร้อมเรียกร้องให้สังคมช่วยกันแจ้งข้อมูล
ด้าน พ.ต.อ.สุรยุทธ เมฆมังกร ผู้กำกับการ สภ.เมืองกาญจนบุรี เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามผู้ก่อเหตุทั้ง 3 คน รวมถึงชายรุ่นพี่ที่ล่อลวงผู้เสียหายและผู้ถ่ายคลิป เข้าพูดคุยเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีนายรพีร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้ ผู้ปกครองของเด็กผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องแล้ว.