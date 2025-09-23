​ฝนถล่มจันทบุรี ทำน้ำป่าทะลัก 3 อำเภอ อุทยานฯน้ำตกพลิ้ว ประกาศงดเล่นน้ำ 22-25 ก.ย.

จันทบุรี - ฝนถล่มจันทบุรี ทำน้ำป่าทะลัก 3 อำเภอ บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 47 หลัง อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ประกาศงดการเล่นน้ำชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 22-25 ก.ย.2568
วันนี้ (23 ก.ย.)เพจข่าวจันทบุรี รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่ 22-23 ก.ย. 2568 ว่าทำให้ จ.จันทบุรี ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หลายแห่ง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนใน 3 อำเภอ 5 ตำบล รวม 23 หมู่บ้านได้รับความเสียหาย 47 ครัวเรือน
ทั้งนี้ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีระบุว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อ.เมืองจันทบุรี มีปริมาณฝนสะสมสูงสุดถึง 118.7 มิลลิเมตร ขณะที่พื้นที่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วมีปริมาณฝนสูงกว่า 150 มิลลิเมตร ส่งผลให้มวลน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว
สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลักมีปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุ โดยเฉพาะเขื่อนคิรีธารที่มีน้ำกักเก็บถึง 99.01%
โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย อ.เมืองจันทบุรี ที่มีน้ำป่าจากเขาสระบาป ไหลเข้าท่วม ต.คลองนารายณ์ และ ต.คมบาง ซึ่งเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำ
ขณะที่ อ.ขลุง ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในพื้นที่ ต.ตรอกนอง และ ต.ซึ้ง โดยน้ำได้ท่วมบ้านเรือน 47 ครัวเรือน และกระแสน้ำพัดรถยนต์ 1 คัน โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ด้าน อ.แหลมสิงห์ น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ไหลท่วมเส้นทางเข้า-ออกน้ำตก ซึ่งทางอำเภอได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังแล้ว
อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ได้ประกาศงดการเล่นน้ำชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย และกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าในช่วงวันที่ 22-25 ก.ย.นี้ ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออก เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุไต้ฝุ่น “รากาซา”