ปศุสัตว์เพชรบุรีตรวจโรงงานผลิตอาหารขบเคี้ยวสุนัข–แมว สร้างความมั่นใจคุณภาพและความปลอดภัย

เพชรบุรี - ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง “Dog Chew” ย้ำมาตรฐานการผลิตตามกฎหมาย คุมเข้มคุณภาพและความปลอดภัย รองรับตลาดในประเทศและส่งออกที่เติบโตต่อเนื่อง
วันนี้ ( 23 ก.ย.) น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมนางสาวพิมพร พรมมา นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท แอ๊บโซลูท นูทริชั่น จำกัด หมู่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารขบเคี้ยวสำหรับสุนัขและแมว (Dog Chew) จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลางและเอเชีย
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 อาทิ การมีใบอนุญาตสถานที่ผลิต ป้ายแสดงสถานที่ผลิต อาหารสัตว์มีทะเบียนถูกต้อง ไม่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ฉลากครบถ้วน ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และการจัดวางสินค้าต้องมีฐานรอง ไม่ใกล้สารเคมีหรือสารอันตราย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เลี้ยงสัตว์ว่าอาหารสัตว์มีคุณภาพและปลอดภัย
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมีมูลค่าส่งออกในปี 2567 สูงถึง 103,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.76% จากปี 2566 โดยสินค้าหลักประกอบด้วยอาหารกระป๋อง อาหารขบเคี้ยว อาหารเสริม และอาหารเม็ด ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น กลุ่มอาเซียน สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร สอดคล้องกับแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจากโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุและครอบครัวขนาดเล็กที่นิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อน.