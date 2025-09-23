ร้านทุเรียนปาล์มเพชรบุรีต่อยอดผลไม้ไทย เปิดตัวเมนูเค้ก–ทาร์ตไข่ทุเรียนพรีเมี่ยม หอมหวานไม่เหมือนใคร

เพชรบุรี - ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมจากสวนเพชรบุรีถูกยกระดับเป็นเมนูขนมหวานสุดสร้างสรรค์ “เค้กทุเรียน” และ “ทาร์ตไข่ทุเรียน” กลิ่นหอม รสละมุน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคนรักทุเรียน
นายสุวรรณ นาเมือง เจ้าของร้าน ทุเรียนปาล์มเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นำทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานหลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยมีเมนูยอดนิยมอย่าง ทาร์ตไข่ทุเรียน และ เค้กทุเรียน ที่ใช้เนื้อทุเรียนแท้คัดเกรดคุณภาพ หอมหวาน ปลอดสารเคมี ทำให้ได้ขนมที่มีกลิ่นหอมของทุเรียนชัดเจน แต่รสชาติกลมกล่อมไม่หวานจัด
เมนู ทาร์ตไข่ทุเรียน จำหน่ายในราคาชิ้นละ 49 บาท หรือ 2 ชิ้นเพียง 79 บาท ส่วน เค้กทุเรียน จำหน่ายในราคาชิ้นละ 35 บาท หรือโปรโมชั่นพิเศษ 3 ชิ้น 100 บาท นอกจากนี้ ลูกค้าที่ซื้อทุเรียนที่ร้านจะได้รับ เค้กทุเรียนฟรี 1 ถาด ต่อ 1 ใบเสร็จ เพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศ
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อได้ที่ ร้านทุเรียนปาล์มเพชรบุรีสาขาใหญ่ ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ก่อนถึงตลาดหนองบ้วย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และเร็ว ๆ นี้จะเปิดสาขาใหม่จำหน่ายเค้กและทาร์ตไข่ใน โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 061-163-5691