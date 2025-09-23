ม.กาฬสินธุ์จัดงานกาฬสินธุ์เมืองอัจฉริยะพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น

กาฬสินธุ์-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดงาน “กาฬสินธุ์เมืองอัจฉริยะ” งานประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะเพื่อพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น
วันนี้ ( 23 ก.ย.) ที่ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดร.ศักดิ์เกษม ปานะลาด รองอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานกาฬสินธุ์เมืองอัจฉริยะ (Kalasin Smart city for All 2025) งานประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีนางวิไลพร นิพัฒน์ รองนายกอบจ.กาฬสินธุ์ มีผู้บริหาร พนักงานทั้งจากอปท. หน่วยงานราชการ บริษัทภาคเอกชน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
กิจกรรมงานการบรรยายพิเศษให้ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัยและผู้เชียวชาญ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา การนำเสนอและแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลงานของมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน และการให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำการเขียนโครงการด้านเมืองอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผศ.สุขสันต์ พรมบุญเรือง รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่างานวันนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น และมุ่งเน้นส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น รวมทั้งยกระดับเพิ่มขีดความสามารถบูรณาการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวกถูกต้องรวดเร็ว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมนโยบาย และโครงการของภาครัฐลงสู่ท้องถิ่นเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยังเผยแพร่สาระความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีความรู้ อันนำไปสู่การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมกับท้องถิ่น และยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กับการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศระดับท้องถิ่น พร้อมกับส่งเสริมผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นให้ใช้กับท้องถิ่นพึ่งพาตนเองอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านดร.ศักดิ์เกษม ปานะลาด รองอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน คำว่า “เมืองอัจฉริยะการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ถือเป็นแนวคิดสำคัญ ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาประเทศ พัฒนาท้องถิ่น อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่หมายรวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลกด้วย