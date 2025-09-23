ระยอง- ฮือฮา วัวเพศเมียมีขาที่ 5 ขาโผล่กลางหลังในสภาพสมบูรณ์ เจ้าของบอกเพิ่งไถ่ชีวิตจากโรงเชือด มีผู้ติดต่อขอซื้อแล้วในราคาหลักล้านบาทแต่ไม่ขาย เชื่อมาให้โชค ด้านชาวบ้าน-คอหวยไม่พลาดแห่ชม
วันนี้ (23 ก.ย.) ชาวบ้านในพื้นที่นิคมพัฒนา จ.ระยอง ได้พากันแห่ไปชมวัว 5 ขาที่ นายวิชัย วาชาจาร หรือ "หมอชัยผสมเทียมวัว" อายุ 57 ปี ได้ไถ่ชีวิตมาจากโรงเชือดเมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมาในราคา 45,000 บาท โดยวัวตัวดังกล่าวเป็นวัวสีแดง–ดำ เพศเมีย พันธุ์ไทยใหญ่ อายุประมาณ 5 ปี จึงถูกตั้งชื่อว่า “ถุงเงิน”
โดยสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาให้กับชาวบ้านก็คือ “ขาที่ 5" ซึ่งมีกีบเท้า 3 กีบและมีความยาวกว่า 80 เซนติเมตร รวมทั้งยังมีติ่งเนื้อยื่นออกมาอีก 2 ติ่ง ที่อยู่บริเวณกลางหลัง ที่มีความแตกต่างจากวัวทั่วไป ทำให้ทั้งชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคที่แห่กันมาชมพากันตีเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงดวง
นายวิชัย หรือหมอชัยผสมเทียมวัว เผยว่าขณะนี้มีคนสนใจติดต่อขอซื้อวัวตัวดังกล่าวในราคาสูงถึง 1 ล้านบาท แต่ตนเองยังไม่คิดที่ขายเพราะเป็นวัวที่เพิ่งไถ่ชีวิตมา อีกทั้งยังเชื่อว่าวัวตัวนี้อาจนำโชคลาภมาให้
ด้าน นายธนินณัฎฐ์ ชัยเสนา อายุ 47 ปี ยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของช่อง “พูดจาภาษาวัว” ที่ได้เดินทางมาถ่ายคลิปเพื่อเผยแพร่ บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกัยเรื่องวัว ยังไม่เคยพบเจอวัว 5 ขาที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบและยังมีชีวิตเช่นนี้มาก่อน
และส่วนใหญ่มักจะพบในสภาพวัวพิการหรือเสียชีวิตแล้ว ดังนั้นงานที่มาถ่ายทำในครั้งนี้จึงเชื่อว่าจะสร้างเสียงฮือฮาให้กับวงการเลี้ยงวัวและโซเชียลได้เป็นอย่างมาก
อีกทั้งยังเชื่อว่า “เจ้าถุงเงิน” วัว 5 ขา จะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่กำลังถูกจับตามองทั้งจากชาวบ้านในพื้นที่และเหล่าคอหวยทั่วสารทิศ.