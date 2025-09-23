“บิ๊กช้าง” ซัดร่างนิรโทษกรรมรุกป่า “สุดซอย” ขัด รธน.–จริยธรรม เตรียมยื่นนายกฯ–ส.ว.–ป.ป.ช. ฟัน 42 ส.ส.

กาญจนบุรี - พ.อ.(พิเศษ)พงษ์เพชร อดีตผู้การมือปราบทรัพยากรป่าไม้ชื่อดัง ออกโรงจวกหนักร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีบุกรุกป่า ชี้เป็นกฎหมาย “สุดซอย” มีผลย้อนหลังหลายสิบปี เอื้อผู้กระทำผิดโดยตรง ทั้งขัดรัฐธรรมนูญ–จริยธรรมสมาชิกรัฐสภา ลั่นเตรียมยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี–วุฒิสภา พร้อมส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. เอาผิด ส.ส. 42 ราย
วันนี้ (23 ก.ย. 2568) พ.อ.(พิเศษ)พงษ์เพชร เกษสุภะ หรือ บิ๊กช้าง อดีตหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( ศปป.4 กอ.รมน.)อดีตผู้การมือปราบทรัพยากรป่าไม้ชื่อดัง เปิดเผยว่า หลังติดตามร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีบุกรุกป่า ซึ่งมี 2 ฉบับ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ออกมาในลักษณะนี้ โดยมีเนื้อหาให้ผู้ถูกดำเนินคดีพ้นผิดและได้ที่ดินคืน ย้อนหลังหลายสิบปี
บิ๊กช้าง ระบุว่า ปัจจุบันมีประชาชนเกือบ 2 แสนครัวเรือนอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนกว่า 2 ล้านไร่ และอีกกว่า 3 แสนคนในเขตป่าอนุรักษ์ รวมกว่า 4 ล้านไร่ ซึ่งอยู่ได้อย่างผาสุกตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 และ 26 พ.ย. 2561 ที่กำหนดชัดเจนว่าห้ามบุกรุกเพิ่ม ขยายที่ดิน หรือขายให้นายทุน แต่กลุ่มที่ถูกดำเนินคดีราว 1 หมื่นกว่าคน ยึดครองพื้นที่กว่า 8 แสนไร่ กลับจะได้รับนิรโทษกรรมและสิทธิในที่ดินคืน แม้หลายพื้นที่ถูกฟื้นฟูกลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์แล้ว
“นี่คือการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย เห็นแก่ตัว ไม่คำนึงถึงส่วนรวม ทำลายระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม อากาศเป็นพิษ ขัดรัฐธรรมนูญหมวด 4 มาตรา 50 ที่บัญญัติหน้าที่ประชาชนต้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ชาติ และหมวด 5 มาตรา 53 ที่กำหนดให้รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด” พ.อ.(พิเศษ)พงษ์เพชร กล่าว
พร้อมกันนี้ยังชี้ว่า ส.ส.ทั้ง 42 คนที่เสนอร่างดังกล่าวอาจเข้าข่ายผิดมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2561 เพราะเป็นการไม่พิทักษ์รักษาป่า อันเป็นผลประโยชน์ของชาติ และยังเปิดช่องให้ผู้บุกรุกที่ดินสืบสิทธิ์ถึงทายาทได้อีก
บิ๊กช้างย้ำว่า จะดำเนินการ 3 ช่องทางใหญ่ ได้แก่ ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งร่าง พ.ร.บ.ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ทำหนังสือถึงนายชีวะภาพ ชีวธรรม ส.ว.สายอนุรักษ์ เพื่อให้ ส.ว.อย่างน้อย 1 ใน 10 ร่วมเสนอความเห็นถึงประธานวุฒิสภา นำเรื่องสู่ศาลรัฐธรรมนูญ
ทำหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ชี้มูลความผิด ส.ส.ทั้ง 42 ราย ในฐานะมีเจตนาซ่อนเร้นเอื้อประโยชน์กลุ่มบุกรุกป่า
“นี่คือการเปิดโอกาสให้คนทุกระดับทำผิดโดยไม่เกรงกลัว เพราะรู้ว่าถูกจับวันนี้ อีกไม่นานก็ได้ประโยชน์จากกฎหมายล้างผิด ผมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน” บิ๊กช้าง กล่าวทิ้งท้าย