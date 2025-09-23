“หลวงพ่ออิฏฐ์” เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ลงพื้นที่ชายแดน มอบเงิน-สิ่งของ หนุนทหารสร้างถนน-เสริมบังเกอร์

สมุทรสงคราม - พระสมุทรวชิรโสภณ (หลวงพ่ออิฏฐ์) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.อุบลฯ–ศรีสะเกษ มอบเงินกว่า 6 แสน สิ่งของจำเป็น และแผ่นคอนกรีต 200 แผ่น สนับสนุนทหารสร้างถนน-เสริมบังเกอร์ สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและชาวบ้านแนวหน้า
พระสมุทรวชิรโสภณ (หลวงพ่ออิฏฐ์) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าคณะอำเภออัมพวา และเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่แนวชายแดน จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ เพื่อมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชายแดน ซึ่งถือเป็นเขตเฝ้าระวังสำคัญของประเทศ
โดยครั้งนี้ หลวงพ่ออิฏฐ์ได้มอบเงินจำนวน 688,000 บาท แก่หน่วยงานทหารในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านความมั่นคงและการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนแนวชายแดน
ไฮไลต์สำคัญคือ การมอบแผ่นคอนกรีตจำนวน 200 แผ่น ให้กับหน่วยทหารประจำพื้นที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี สำหรับนำไปใช้สร้างบังเกอร์หรือที่กำบัง เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล
นอกจากนี้ หลวงพ่ออิฏฐ์ยังได้หารือกับ พ.อ.สุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการสร้างถนนเชื่อมระหว่างฐานช่องอานม้า–แยกเนิน 600 ไปยังฐานต้นมะนาว ระยะทางประมาณ 400 เมตร กว้าง 5 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและลำเลียงยุทธปัจจัยของทหาร
การลงพื้นที่ของหลวงพ่ออิฏฐ์ในครั้งนี้ ถือเป็นการสะท้อนบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม ทั้งการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง