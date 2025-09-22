ศูนย์ข่าวศรีราชา -มาอีกแล้วขยะทะเล ถูกคลื่นซัดเกลื่อนชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี หลังมีมรสุมและฝนตกหนักทำนักท่องเที่ยวสะดุด ด้านเทศบาลเมืองแสนสุข เร่งส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ ( 22 ก.ย.) ได้มีขยะทะเลจำนวนมากถูกคลื่นซัดเกยชายหาดบางแสน จนส่งผลกระทบต่อภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เงียบเหงาลงทันที โดยพบว่าขยะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ห่อขนม ขวดพลาสติกและเศษ
ทำให้เทศบาลเมืองแสนสุข ต้องระดมเจ้าหน้าที่เข้าเร่งเก็บกวาดเพื่อนำไปกำจัด และสร้างความสวยงามให้กลับคืนสู่พื้นที่
นายวิชัย เปลี่ยนประเสริฐ อายุ 71 ปีผู้ประกอบการให้เช่าห่วงยางตามแนวชายหาด บอกว่าเปิดขยะดังกล่าวถูกมรสุมพัดพามาจากที่อื่น ซึ่งทุกครั้งหลังมีฝนตกหนักจะทำทำให้น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลพัดพาขยะมาจากหลายทิศทาง ขณะเดียวกันน้ำทะเล ก็พัดขยะเข้าสู่ชายฝั่งเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นอ่าวรับน้ำ
ทำให้เมื่อนักท่องเที่ยวมาเห็นขยะไม่กล้าลงเล่นน้ำ บางส่วนเลือกเดินทางกลับทันที ขณะที่บางส่วนซึ่งเข้าใจว่าเป็นปกติของธรรมชาติ ก็จะหาจุดที่นั่งพักผ่อนทั้งในเขตร่มเตียง หรือในจุดที่มีขยะน้อย
" ขยะที่เกลื่อนชายหาดไม่ใช่มาจากนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำทะเลอย่างแน่นอน เพราะหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข นำถังขยะตั้งบริการให้ทุกจุด อยากฝากถึงชาวบ้านที่อยู่ตามริมคลองหรือใกล้ทะเล อยากให้นำขยะทิ้งลงถังไม่ใช่ทิ้งลงแม่น้ำหรือทะเล เพราะเมื่อมีฝนตกก็จะพัดพาเข้าสู่ชายฝั่ง ทำให้เกิดมลพิษและทรัพยากรทางทะเลเสียหาย กระทบถึงสัตว์ในทะเลด้วย"ผู้ประกอบการให้เช่าห่วงยาง กล่าว
ด้าน นายณัฐพงศ์ แจ่มกระจ่าง อายุ 44 ปี นักท่องเที่ยวบอกว่าเมื่อเดินทางมาถึงได้เห็นขยะมีจำนวนมากตามแนวชายหาด ทำให้รู้สึกผิดหวังแต่ก็เข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เมื่อมีมรสุมก็จะพัดพาขยะจากที่อื่นเข้า กระทั่งมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข เข้ามาเก็บกวาดขยะใส่รถบรรทุกจึงทำให้ชายหาดบางแสนกลับมาสวยสะอาดเหมือนเดิม