พ่อเลี้ยงโหดชกลูก 2 ขวบครึ่งสลบ พร้อมราดน้ำก่อนหามส่ง รพ. ยื้อไม่ไหวเสียชีวิต

ลพบุรี - พ่อเลี้ยงโหด ปีรับสารภาพ ใช้กำปั้นชกท้องลูกเลี้ยงวัย 2 ขวบครึ่งจนสลบ ก่อนนำน้ำมาราดหวังให้ฟื้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล แต่หมอยื้อชีวิตไม่ไหว เด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมา ญาติเหยื่อโกรธแค้นแห่มาที่โรงพักหวังมาดูตัว แต่ตำรวจกันไว้หวั่นถูกประชาทัณฑ์
วันนี้( 22 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดแก้วจันทาราม ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สถานที่ตั้งศพ ด.ช.ยูเคน อายุ 2 ขวบครึ่ง หลังถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิต สร้างความเศร้าโศกแก่ญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มาร่วมงาน
น.ส.ประกายเพชร ประเสริฐศรี อายุ 26 ปี มารดาของเด็ก ให้การว่า ตนอยู่กินกับนายเสกฐวุฒิ มะละกอน อายุ 30 ปี สามีใหม่มานาน 6 เดือน โดยมีลูกติด 1 คนคือน้องยูเคน ก่อนเกิดเหตุวันที่ 20 ก.ย. ตนและสามีเพิ่งกลับจากทำงานที่พระนครศรีอยุธยา และไปรับลูกจากยายมาอยู่ด้วย
กระทั่งเช้าวันที่ 21 ก.ย. สามีพาลูกออกไปหาปู่ และซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ต่อมาไม่นานก็มีคนมาเรียกให้รีบไปโรงพยาบาล เมื่อไปถึงจึงพบว่าลูกชายอาการโคม่า แพทย์พยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ต่อมานายเสกฐวุฒิ รับสารภาพว่า ใช้กำปั้นต่อยท้องน้องยูเคน อ้างเพราะเด็กไม่รักและติดแม่มากกว่า ทำให้หมดสติ จึงพาเข้าห้องน้ำใช้น้ำราดหวังให้ฟื้น ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทัน ผลชันสูตรพบว่า เด็กเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายจนตับแตกและปอดฉีก
หลังจากนั้น มารดาน้องยูเคน เข้าแจ้งความ พนักงานสอบสวน สภ.โคกสำโรง ได้สอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมหลักฐานการชันสูตร ก่อนขออนุมัติออกหมายจับในข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และเมื่อเวลา 16.10 น. วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายเสกฐวุฒิได้ที่บ้านพักเลขที่ 101/4 หมู่ 5 ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง
เมื่อข่าวการจับกุมแพร่สะพัด บรรดาญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ในงานศพต่างพากันเดินทางมาที่โรงพักเพื่อดูตัวผู้ต้องหา แต่เจ้าหน้าที่กันไว้ไม่ให้เผชิญหน้า เกรงว่าจะเกิดเหตุประชาทัณฑ์ จนสุดท้ายญาติพากันกลับไป