รวบได้ครบ 2 นักบินซิ่ง SUV ขนไอซ์เกือบครึ่งตัน เสียหลักชนวงเวียนอุดรธานี

อุดรธานี -ตามรวบได้ครบ 2 นักบิน ซิ่ง SUV ขนไอซ์ 450 กก. โชคร้ายเสียหลักชนวงเวียน ที่ อ.บ้านดุง อุดรธานี ต้องทิ้งรถทิ้งยาไอซ์หนีตำรวจ เผยก่อนนี้ติดคุกได้รู้จัก “โจ คนโคราช” ขาใหญ่เครือข่ายค้ายาเสพติด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้ากรณีแก๊งค้ายาเสพติดลักลอบขนยาไอซ์น้ำหนักเกือบครึ่งตันด้วยรถยนต์เอนกประสงค์ เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนเกาะกลางถนนบริเวณแยกบ้านเหล่าอุดม ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อคืนวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบถุงดำจำนวน 9 กระสอบ ภายในบรรจุยาไอซ์น้ำหนักรวมกว่า 448 กิโลกรัม หากเล็ดลอดไปถึงปลายทางจะมีมูลค่านับร้อยล้านบาท
ล่าสุดวันนี้(21 ก.ย)พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ นาขวา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดุง ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามผู้ต้องหา กระทั่งสามารถจับกุมได้ทั้งสองราย ได้แก่ นายกันตะพงศ์ วงศ์สุวรรณ อายุ 20 ปี หรือ “ทิว” ชาวอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เจ้าของรถคันดังกล่าว ถูกจับได้ใกล้จุดเกิดเหตุ และนายชัยณรงค์ ศรีอินทร์ อายุ 27 ปี หรือ “เอฟ” ชาวอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ถูกจับได้ที่กระท่อมในสวนยางพารา บ้านโนนสำราญ อำเภอเฝ้าไร่ หลังจากหลบหนีไปกบดาน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย
จากการสอบสวน นายชัยณรงค์ให้การว่า ตนและเพื่อนเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำไม่นาน และรู้จักกับนายโจ ชาวจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างต้องโทษอยู่ในเรือนจำ โดยนายโจเป็นผู้ว่าจ้างให้ขนยาไอซ์จากชายแดนริมแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำไปส่งพื้นที่ชานกรุงเทพมหานคร ตกลงค่าจ้าง 250,000 บาท แต่จะจ่ายเมื่อถึงที่หมาย หรือที่เรียกกันว่า “เงินเซ็นต์”
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการขนส่ง รถเกิดปัญหาระบบเบรกเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนน ทำให้ต้องทิ้งของและหลบหนี แต่ถูกตำรวจติดตามจับกุมได้ในเวลาต่อมา
บรรยากาศที่สถานีตำรวจภูธรบ้านดุงเป็นไปอย่างสะเทือนใจ ภรรยาของนายกันตะพงศ์ ซึ่งมีอายุเพียง 17 ปี ได้นำบุตรชายวัยขวบเศษมาเยี่ยมสามี ทั้งน้ำตากล่าวว่าไม่ทราบมาก่อนว่าสามีรับจ้างขนยาเสพติด เพียงบอกว่าจะขับรถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
ขณะที่มารดาของผู้ต้องหาเผยว่าเคยเตือนลูกไม่ให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากเพิ่งพ้นโทษคดียาบ้าออกมาไม่นาน แต่ก็ไม่เป็นผล
สำหรับนายโจ หัวหน้าแก๊ง เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าทราบเบาะแสที่อยู่แล้ว และกำลังเร่งติดตามเพื่อนำตัวมาดำเนินคดี พร้อมทั้งขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยในวันที่ 22 กันยายน เวลา 11.00 น. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงาน ป.ป.ส. แถลงผลการจับกุมอย่างเป็นทางการ และหารือแนวทางในการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดที่ยังคงทะลักเข้ามาจากชายแดนอย่างต่อเนื่อง