สลด! คนงานนั่งท้ายสิบล้อ ขนปั้นจั่นเบรกกะทันหัน ลูกตุ้มเหล็ก 5 ตันไหลทับดับคาที่ นครปฐม

นครปฐม - เกิดอุบัติเหตุสยองกลางถนนสามพราน คนงานชาวลาววัย 32 ปี นั่งท้ายรถบรรทุกสิบล้อขนปั้นจั่นตอกเสาเข็ม ถูกลูกตุ้มเหล็กหนัก 5 ตันไหลทับเสียชีวิต คนขับเผยมีรถตัดหน้าเลยต้องเบรกกะทันหัน ตำรวจเร่งสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้( 21 ก.ย.) พ.ต.ต.ภูษิต ฮ้อประเสริฐ สารวัตรสอบสวน สภ.สามพราน จ.นครปฐม รับแจ้งเหตุคนงานถูกรถปั้นจั่นไหลทับเสียชีวิต เหตุเกิดบนถนนสายอำเภอสามพราน หมู่ 1 ต.ท่าตลาด ก่อนถึงแยกเข้าอำเภอสามพราน จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกสิบล้อสีขาว ทะเบียน 70-1755 เลย บรรทุกชุดปั้นจั่นตอกเสาเข็มไว้ด้านหลัง ภายในรถพบศพนายคำม่วน อายุ 32 ปี สัญชาติลาว ถูกร่างกายเบียดทับด้วยลูกตุ้มเหล็กปั้นจั่น น้ำหนักประมาณ 5 ตัน เลือดไหลออกทางปากและจมูก เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนำร่างออกมา ก่อนส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสามพราน
สอบสวนนายสมพงษ์ ยอดสีดา อายุ 37 ปี คนขับรถบรรทุก เล่าว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขนย้ายชุดปั้นจั่นไปลงไซต์งานใหม่ ระหว่างทางมีรถตัดหน้าอย่างกะทันหัน ทำให้ต้องเบรกแรง ส่งผลให้ลูกตุ้มเหล็กที่บรรทุกไว้ด้านหลังไหลไปทับร่างผู้ตายที่นั่งอยู่ท้ายรถจนเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุ เก็บหลักฐาน และสอบปากคำคนขับรถ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.