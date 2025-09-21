(คลิป)มึนจริงม็อบเขมร รวมตัวกว่า 500คนบุกประชิดแนวลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้ว – บ้านหนองจาน

สระแก้ว -มึนจริงไรจริง ม็อบเขมรกว่า 500คนบุกประชิด 2 จุดแนวลวดหนามไทยทั้งบ้านหนองหญ้าแก้ว – บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทำสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ตึงเครียดอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.10 น.วันนี้ ( 21 ก.ย.) ชาวเขมรกว่า 500 คน ได้บุกประชิดแนวลวดหนามไทย 2 จุดทั้งบริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ทำสถานการณ์ชายแดนไทย- กัมพูชา ตึงเครียดอีกครั้ง
โดยม็อบเขมร รวมตัวอยู่บริเวณเพิงพักใกล้หลักเขตที่ 46 บ้านหนองจาน ซึ่งมีรายงานระบุว่าในวันที่ฝั่งกัมพูชา มีการจัดงานประเพณี" แซนโดนตา"และได้มีการเกณฑ์ชาวบ้าน คนชรา และเด็กจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อร่วมกิจกรรมในพื้นที่แนวชายแดน
ขณะที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองของไทยที่ประจำแนวชายแดน ยังคงตรึงกำลังแน่นและมีการตรวจสอบทุกการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงหรือความขัดแย้งข้ามชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ม็อบเขมรรวมตัว และคาดว่าสถานการณ์อาจยืดเยื้อหากทั้งสองฝ่าย ยังไม่มีการเจรจาหรือประสานงานใดๆ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไทยยืนยันว่าจะรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง และพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ และฝากเตือนประชาชนชาวไทยในพื้นที่ให้อยู่ในที่ที่มีความปลอดภัยและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด....