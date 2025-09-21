กิจการร่วมค้าCNNC จัดศึกษาดูงานชุมชนสัมพันธ์แบ่งปันความรู้วิถีชาวเล (ชลบุรี-ระยอง)”

ศูนย์ข่าวศรีราชา- กิจการร่วมค้าCNNC นำชาวบ้านจาก 39 ชุมชนรอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ศึกษาดูงานอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน จ.ระยอง ต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา กิจการร่วมค้า CNNC ผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างงานทาง ทะเล ได้นำชาวบ้านจาก 39 ชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “ชุมชนสัมพันธ์แบ่งปันความรู้วิถีชาวเล (ชลบุรี- ระยอง)” และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน : แนวทางสู่ความยั่งยืนของชายฝั่งทะเล ไทย ที่โครงการป่าไม้ในเมืองจังหวัดระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลาง น้ำอัญมณีหนึ่งเดียว จ.ระยอง
โดยมี นายประฐมพงษ์ พัดสอน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเครือข่าย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง และ น.ส.กนกกร จำปาทอง ประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำ และป่าชายเลนจังหวัดระยอง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ก่อนพาเยี่ยมชมโครงการฯ และศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ที่มีเจ้าหน้าที่ สทช.1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลนตลอดเส้นทาง
นายเหยียน เหมิง ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับชุมชนเครื่อข่ายที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ซึ่ง จ. ระยอง มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนที่ประสบความสำเร็จ และจะทำให้ชาวบ้านในชุมชนรอบโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 สามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่แหลมฉบัง ให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและเป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ได้ดียิ่งขึ้น
ขณะที่ นายสนธิ คชวัฒน์ ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ได้กล่าวชื่นชมในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ ของกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซีในครั้งนี้
" การพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยการให้ข้อมูล ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในทุกรูปแบบ รวมทั้งการจัดศึกษาดูงานถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริง และการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนระหว่างชุมชนแหลมฉบังและชุมชนระยอง ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู ป่าชายเลน และเกิดเครือข่ายพันธมิตรระหว่างชุมชนได้” นายสนธิ คช วัฒน์ กล่าว
เช่นเดียวกับ นายวิศิษฐ์ พุทธตรัส ประธานชุมชนบ้านทุ่ง เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่บอกว่าในฐานะผู้แทนชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ รู้สึกสบายใจที่ผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้ความสำคัญกับชุมชนทั้งการจัดศึกษาดูงาน ซึ่งที่ผ่านมากิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการฯกับประชาชนรอบพื้นที่โครงการฯ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
จนทำให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความไว้ นื้อเชื่อใจการก่อสร้างโครงการฯ