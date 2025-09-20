“อนุทิน” ลงพื้นที่อ่างทอง อวยพรวันเกิด “ภราดร” ก่อนมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อ่างทอง - นายก ฯ หนู นำคณะลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมอวยพรวันเกิด รมต.ภราดร ปริศนานันทกุล ก่อนลุยแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมเหมาผักบุ้งและปลาจากชาวบ้านช่วยสร้างรายได้ ย้ำเตรียมงบเยียวยาผู้เดือดร้อน
วันนี้ ( 20 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมน.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา และคณะรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยเริ่มต้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อ่างทอง พบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชน พร้อมกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางการต้อนรับของนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนจำนวนมาก
จากนั้น นายอนุทินและคณะได้เดินทางต่อไปยังศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำจากนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โดยนายอนุทินย้ำว่า รัฐบาลเตรียมงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน
ระหว่างการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีได้ล่องเรือสำรวจแม่น้ำน้อย เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านสองฝั่ง พบประชาชนที่เก็บผักบุ้งขาย จึงเหมาผักบุ้งเพื่อนำมาแจกจ่ายคณะ พร้อมเหมาปลาที่ชาวบ้านจับได้เพื่อนำกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอ่างทองล่าสุด มีพื้นที่ประสบภัย 4 อำเภอ 22 ตำบล 74 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนรวม 1,013 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 839 ไร่ โดยระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีโทรมาตร C7A หน้าศาลากลางจังหวัดวัดได้ 8.40 เมตร เกินจุดวิกฤต 8 เมตร แต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้น 10 เมตร เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด.