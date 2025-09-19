น้ำหลากลพบุรีพลิกวิกฤตเป็นโอกาส! ถนนหลุมข้าวกลายเป็นแลนด์มาร์กเล่นน้ำ-ขายของคึกคัก

ลพบุรี - น้ำจากทุ่งนาไหลหลากข้ามถนนสาย ทช.1008 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ระยะทางกว่า 1 กม. ชาวบ้าน-เด็กๆ แห่เล่นน้ำคลายร้อน ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านขายของคึกคัก นายอำเภอลงพื้นที่กำชับ อบต.ติดป้ายเตือนและดูแลความปลอดภัย
เมื่อเวลา 17.10 น. วันนี้( 19 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยน้ำจากทุ่งนาได้ไหลข้ามถนนสาย ทช.1008 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับบ้านหลุมข้าว ระยะทางกว่า 10 กม. โดยเฉพาะบางช่วงยาวกว่า 1 กม. กลายเป็นภาพน้ำไหลผ่านถนนคล้ายสายน้ำตกขนาดย่อม
ชาวบ้านจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กๆ ได้พากันลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่พลาดโอกาสนำสินค้าและอาหารมาตั้งขายตลอดแนวถนน สร้างบรรยากาศคึกคักเสมือนแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในช่วงฤดูน้ำหลาก
อย่างไรก็ตาม แม้น้ำที่ไหลข้ามถนนจะไม่รุนแรง แต่เพื่อความปลอดภัย นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอโคกสำโรง ได้ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ติดตั้งป้ายเตือน จัดวางกรวยยาง และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลใกล้ชิด โดยเฉพาะจุดที่มีประชาชนจำนวนมากลงเล่นน้ำ
คาดว่าสถานการณ์น้ำไหลข้ามถนนเส้นดังกล่าวจะคงอยู่ต่อไปอีก 2–3 วัน หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม แต่หากมีฝนตกหนัก ระดับน้ำอาจสูงขึ้นและไหลแรงกว่าเดิม