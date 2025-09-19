เปิดจุดป่วนใหม่ชายแดนบ้านบึงตะกวน กองทัพเขมร เกณฑ์เด็ก–คนแก่เป็นโล่มนุษย์ช่วยกลุ่มชายฉกรรจ์

สระแก้ว- เปิดจุดป่วนใหม่ กองทัพเขมร เกณฑ์เด็ก–คนแก่รวมตัวแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณบ้านบึงตะกวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ร่วมกลุ่มชายฉกรรจ์ไม้ยาวครบมือ พบพื้นที่ห่างจากบ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง เพียง 40 กิโลเมตร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา15.20 น. วันนี้ ( 19 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ทหาร ได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวเขมร บริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านบ้านบึงตะกวน อ.ตาพระยา ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ประมาณ40 กิโลเมตร
นอกจากนี้ยังพบว่า กองทัพกัมพูชา ได้เกณฑ์ชาวบ้านทั้งเด็กและคนแก่ เข้ามาเป็นโล่มนุษย์ช่วยกลุ่มชายฉกรรจ์ที่มีการนำไม้ยาวใช้เป็นอาวุธเพื่อสร้างสถานการณ์ให้มีความซับซ้อนและอ่อนไหวมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่ามีเป้าหมายยกระดับสถานการณ์ให้กลายเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ หากเกิดเหตุปะทะขึ้นจริง และยังเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเจ้าหน้าฝ่ายไทย ส่งผลให้บรรยากาศในพื้นที่ตึงเครียดมากยิ่งขึ้น
ด้าน กองกำลังบูรพาและหน่วยงานความมั่นคง ที่ยังคงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง พร้อมรายงานสถานการณ์ไปยังศูนย์บัญชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินท่าทีของฝ่ายกัมพูชา และเตรียมมาตรการรับมือหากเกิดความเคลื่อนไหวใด ๆ ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยของไทย