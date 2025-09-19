รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบปากคำเอง "ไอ้หม่อง"แก๊งต่างด้าวมือมีดฟันสาว14มือขาด แจ้งข้อหาหนัก ลงโทษแล้วส่งกลับประเทศ

เชียงใหม่- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่นำสอบปากคำด้วยเอง “ไอ้หม่อง” มือมีดฟันเด็กสาว 14 มือขาด สารภาพอ้างทำผิดตัว ไม่รู้เป็นผู้หญิง ขอโทษจากใจจริง ขณะที่ทั้งแก๊งถูกตามไล่ล่ารวบมาได้รวม 15 คน เหลือ “ไอ้ท็อป” หัวหน้าแก๊งอีก 1 คน แจ้งข้อหาหนัก และให้รับโทษจนเสร็จค่อยผลักดันออกนอกประเทศ พร้อมขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าไทย ด้านเหยื่อเด็กหญิงวัย 14 ปีที่ถูกฟันข้อมือขาด ล่าสุดข่าวดีแพทย์ช่วยเหลือต่อข้อมือให้ได้ แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิด
จากกรณีกลางดึกคืนวันที่ 16 ก.ย. 68 เวลา 23.15 น. เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมารวมตัวขี่รถจักรยานยนต์ไปตามตัวเมืองเชียงใหม่ และพบเห็นกลุ่มวัยรุ่นคนไทย จึงได้รุมทำร้าย เหตุเกิดที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ และร้านสะดวกซัก Sky Laundry 24 ชม. ถนนสายเชียงใหม่–สันกำแพง (สายเก่า) ช่วงเส้นหนองประทีปไปแยกบวกครก ทำให้มีหญิงสาววัยรุ่นอายุประมาณ 14 ปี ถูกอาวุธมีดฟันเข้าที่บริเวณข้อแขนซ้ายจนขาดกระเด็น และมีวัยรุ่นชายเจ็บอีกสองราย ตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าเมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้(19 ก.ย. 68) พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5 พร้อมชุดสืบสวนภาค 5 ได้แถลงข่าวการจับกุมนายจาย อ้ายหม่อง หรือ เอ็ม (Mr. Sai Aik Maung) อายุ 25 ปี และกลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมาอีก 14 คน อายุระหว่าง 14–31 ปี ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา และเป็นแก๊งที่ตั้งขึ้นมาใช้ชื่อแก๊งบัวดำและแก๊ง 999 พร้อมดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส, สมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด (ทำร้ายร่างกายสาหัส), ร่วมกันพาอาวุธ (มีดสปาร์ต้า) ไปในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุอันควร
โดย พล.ต.อ.ประจวบ เปิดเผยว่า จากการสอบสวนผู้ต้องหา โดยเฉพาะมือฟันคือนายหม่อง ให้การรับสารภาพว่าได้ลงมือก่อเหตุจริง โดยรวมกลุ่มชาวเมียนมาที่อยู่ในเชียงใหม่ นัดหมายกันทางแอปพลิเคชันไลน์ อ้างว่าก่อนเกิดเหตุรุ่นน้องของผู้ก่อเหตุถูกกลุ่มวัยรุ่นไม่ทราบกลุ่มรุมทำร้าย จึงรวมตัวกันประมาณ 30 คนเพื่อมาเอาคืน ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนทั่วเมืองเชียงใหม่ กระทั่งมาเจอกลุ่มผู้เสียหายหน้าร้านสะดวกซื้อ จึงวิ่งลงไปใช้มีดซามูไรฟันเข้าที่แขน มือ และกลางหลัง ซึ่งหลังก่อเหตุก็แยกย้ายกันหลบหนี
ส่วนผู้ก่อเหตุเมื่อทราบข่าวว่าตำรวจติดตามตัว จึงขี่รถจักรยานยนต์จากเชียงใหม่เพื่อหลบหนีไปกรุงเทพฯ แต่ถูกจับกุมได้ที่ด่านตรวจยาเสพติดแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ส่วนผู้เสียหายที่ลงมือฟันไปนั้น ไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิง เมื่อเห็นข่าวก็รู้สึกตกใจ อย่างไรก็ตามรู้สึกผิด และฝากขอโทษน้องผู้หญิง รวมทั้งฝากขอโทษชาวไทยทุกคนด้วยที่ได้ก่อเหตุสร้างความวุ่นวาย
นอกจากนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังกล่าวอีกว่า เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกอาจที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติตั้งแก๊งไล่ทำร้ายคนไทย ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จึงสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค 5 จัดระดมกำลังปิดล้อมตรวจค้นและกวาดล้างแก๊งเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
ด้าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 กล่าวว่าคดีนี้ยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนี คือ นายชายลิน หรือท็อป คนใช้มีดฟันอีกหนึ่งคน ทางตำรวจพอรู้เบาะแสแล้ว กำลังไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนความคืบหน้าอาการของเด็กหญิงวัย 14 ปีที่ถูกฟันข้อมือขาดนั้น ล่าสุดได้รับรายงานจากแพทย์ว่า หลังเกิดเหตุได้ส่งมือที่ขาดให้ทีมแพทย์ผ่าตัดต่อเรียบร้อยแล้ว แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ในพื้นที่ภาค 5 ปีที่ผ่านมา ตำรวจได้จัดทำประวัติแก๊งอันธพาลที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน มีทั้งหมดกว่า 20 กลุ่ม ซึ่งตำรวจได้พยายามกวาดล้างและบันทึกประวัติไว้หมดแล้ว ก่อนจะกลับมารวมตัวก่อเหตุอีกครั้ง สำหรับผู้ก่อเหตุครั้งนี้นอกจากจะถูกดำเนินคดีข้อหาหนักแล้ว หลังเสร็จสิ้นกระบวนการจะถูกผลักดันออกนอกประเทศ และขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศไทยอีก