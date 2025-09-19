คึกคัก! สมาชิกพรรคเพื่อไทยกาญจนบุรีกว่า 200 คน ยกมือโหวต อดีตรองแม่ทัพภาค 4 ลงชิงเก้าอี้ ส.ส. เขต 4

กาญจนบุรี - พรรคเพื่อไทยกาญจนบุรีเอกฉันท์เสนอชื่อ “พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช” อายุ 67 ปี อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 4 สู้ศึกการเมือง สานต่องานทีม “พลังกาญจน์” มั่นใจเป็นทางเลือกใหม่แก้ปัญหาปากท้องให้ชาวบ้าน
วันนี้( 19 ก.ย.)ที่ศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) สาขากาญจนบุรี จัดเวทีประชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและทำการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง
ในที่ประชุมเสนอชื่อ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 เพียงรายเดียว โดยมีแกนนำพรรค อาทิ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 นายพนม โพธิ์แก้ว ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 นางสาวพลอย ธนิกุล หรือ “น้องพลอย” อดีตผู้ช่วย รมช.อว. และนายจรันต์ ยิ่งภิญโญ ประธานสภา อบจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม พร้อมสมาชิกพรรคกว่า 200 คน
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ใช้เวลาประชุมราว 1 ชั่วโมง ก่อนที่ที่ประชุมจะมีมติยกมือโหวตเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย
พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ เปิดใจภายหลังการประชุมว่า มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย และยินดีอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน พร้อมย้ำว่าเคยร่วมทำงานกับ “ทีมพลังกาญจน์” ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองเข้มแข็งที่สร้างประโยชน์ให้ชาวกาญจนบุรีมาโดยตลอด
“ผมเป็นลูกคนเมืองกาญจน์ โตที่เมืองกาญจน์ และเรียนที่เมืองกาญจน์ แผ่นดินนี้มีบุญคุณกับผม หากได้รับเลือกตั้ง จะเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ภัยแล้ง น้ำท่วม และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เพื่อให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้” พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ กล่าว
ทั้งนี้ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ ปัจจุบันอายุ 67 ปี มีภูมิลำเนาที่ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 18 (ตท.18) และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 29 ผ่านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปริญญาโทด้านความมั่นคงศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนถึงปริญญาเอกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหารหลายตำแหน่ง กระทั่งเกษียณในตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 4