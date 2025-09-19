ฝนตกหนักตลอดคืนทำน้ำจากเขาใหญ่และเขาอีโต้ไหลท่วมถนนในเขตเมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี- ฝนหนักตลอดคืนใน จ.ปราจีนบุรี ทำน้ำจากอุทยานฯ เขาใหญ่และเขาอีโต้ ไหลท่วมเส้นทางสัญจรใน ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี และถนนสาย 3077 ปราจีนบุรี-เขาใหญ่ ทำชาวบ้านสัญจรลำบาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 20 ก.ย.) ชาวบ้านในเขตตัวเมืองปราจีนบุรี ต้องประสบปัญหาด้านการเดินทางอย่างหนักจากสภาพถนน ที่ถูกมวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขาอีโต้ ไหลหลากเข้าท่วมสูงประมาณ 40 -50 เซนติเมตร หลังช่วงคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่
โดยถนนที่ถูกน้ำท่วมมีทั้งในพื้นที่บ้านเนินไม้หอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี และถนนสาย 3077 ปราจีนบุรี-เขาใหญ่ ทำให้ชาวบ้านที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนต้องเดินทางด้วยความทุลักทุเล
ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ต้องขี่รถลุยน้ำ จนบางคันเครื่องยนต์ดับกลางถนน ส่วนรถยนต์แม้จะสามารถผ่านได้แต่ก็ต้องขับแบบช้าๆ ขณะที่ทบ้านเรือนประชาชนยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
ทั้งนี้ชาวบ้านยังคงเป็นกังวลว่า หากมีฝนตกซ้ำลงมาในช่วงเย็นอาจทำให้ปริมาณน้ำท่วมขังเพิ่มสูงขึ้นไปอีก และอาจจะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวได้