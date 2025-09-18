หน่วยงานชายแดนจันทบุรี ยันข่าวลือเปิดด่านให้เขมรเข้าออกเสรีไม่เป็นความจริง

จันทบุรี - หน่วยงานชายแดนจันทบุรี ยันด่านชายแดนในพื้นที่ยังปิดตามคำสั่งเดิม อนุญาตเฉพาะคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศเเละคนกัมพูชาเดินทางออกเท่านั้น ส่วนข่าวลือเปิดด่านให้ชาวเขมรเข้า–ออกเสรีไม่เป็นความจริง
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (18 ก.ย.) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ร่วมทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้ร่วมกันยืนยันว่ายืนยันว่าจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาด้านม จ. จันทบุรี ยังคงปิดตามคำสั่งเดิม
ส่วนกรณีที่มีข่าวลือ อ้างว่ามีการเปิดด่านให้ชาวเขมรเข้า–ออกได้โดยเสรี ไม่เป็นความจริง
ทั้งนี้ จันทบุรี ยังคงเข้มงวดมาตรการจำกัดการเดินทางทุกด่านผ่านแดนในพื้นที่ อาทิ งดการผ่านเข้า - ออกของยานพาหนะทุกประเภท, งดการเดินทางผ่านเข้า- ออก ของประชาชน การค้าขายทุกประเภท รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
อนุญาตให้คนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือเดินทางไป–กลับ อย่างเสรี
และอนุญาตให้คนเขมรเดินทางออกกลับประเทศกัมพูชาได้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้คนเขมรเดินทางกลับเข้ามา หรือเดินทางไป-กลับ อย่างเสรี
ส่วนเวลาอนุญาตเปิด- ปิดของทุกด่าน ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.00 น. เท่านั้น และจะอนุญาตให้อำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรม เฉพาะตามความเหมาะสมและจำเป็น
ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกจุดผ่านแดน เเละหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตาม คำสั่งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ที่ 1290/2568 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2568 และ หนังสือ ฉก.นย. ด่วนที่สุด ที่ กห 0538.3.13/206 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2568 โดยยืนยันมาตรการดังกล่าว
นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝั่งกัมพูชาอย่างใกล้ชิด รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีหากมีเหตุเร่งด่วน และคงความพร้อมในการติดต่อสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง
โดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยย้ำว่า ข่าวลือเรื่องการเปิดด่านเสรี ไม่เป็นความจริงและขอให้ประชาชนติดตามเฉพาะข้อมูลจากประกาศทางการเท่านั้น