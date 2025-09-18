สระแก้ว -จับตาสถานการณ์บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังช่วงเย็นที่ผ่านมา พบมีการเกณฑ์คน-พระสงฆ์กว่า 50รูป ปักหลักประชิดแนวรั้วลวดหนามจุดเกิดเหตุปะทะเมื่อวาน หวั่นบานปลาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18.00น.ที่ผ่านมา (18ก.ย.) ได้มีกลุ่มชาวเขมรและพระสงฆ์กว่า 50 รูป พากันรวมตัวปักหลักชุมนุมบริเวณแนวลวดหนามบ้่นหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พร้อมทั้งยังมีการขนย้ายเสบียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปเก็บไว้บริเวณแนวหลังป่ายูคาลิปตัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุปะทะกับฝ่ายไทยเมื่อวานนี้
และตลอดทั้งวันยังพบการเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งมีลักษณะเป็นการจัดตั้งอย่างชัดเจน ทั้งการเกณฑ์ประชาชน จัดหาเสบียง การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรวมทั้งยังมีการฝึกซ้อมเตรียมทำลายแนวป้องกันของฝ่ายไทย
ส่งผลให้บรรยากาศตามแนวชายแดนยังคงตึงเครียด เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังตรึงกำลังเข้มเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย และยังเรียกมูลนิธิทั้งหมดเข้าประชุมพร้อมเจ้าที่ทหารและตำรวจ