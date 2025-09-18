(คลิป)เสียงกรี๊ดสนั่น!แม่ทัพภาค2โชว์ลูกคอร้องเพลงมนต์แคนให้เด็กอุดรพิทฯฟัง

อุดรธานี-เดินสายต่อเนื่อง! แม่ทัพภาคที่ 2 บุก รร.อุดรพิทยานุกูล บรรยายพิเศษ “เรื่องเล่าจากแนวหน้า” ให้กำลังใจกับครอบครัววีรบุรุษ จ่าสิบเอกพิเศษ ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย ที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ และพิเศษสุด โชว์ลูกคอร้องเพลงมนต์แคน แก่นคุณให้เด็กๆฟังตามคำร้องขออีกด้วย
วันนี้ (18 ก.ย. 68) บรรยากาศที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอบอุ่น เมื่อ พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อ “เรื่องเล่าจากแนวหน้า” ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากสมรภูมิให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้รับฟัง
ก่อนเริ่มบรรยาย แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะครูและนักเรียนหน้าป้ายโรงเรียน ต่อด้วยสักการะอนุสาวรีย์ พันเอกมหาอำมาตย์ตรี พระวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัฒนา ผู้ประทานนามโรงเรียน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจนางมยุริญ ด.ญ.จุฑามาศ และ ด.ช.จิระภัทร ครอบครัววีรบุรุษ จ่าสิบเอกพิเศษ ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย ที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ท่ามกลางเสียงปรบมือและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชน
โอกาสนี้ พลโทบุญสิน ยังได้กล่าวสดุดีความเสียสละของ “จ่าจุ้ย” ว่าเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน แม้ต้องแลกด้วยชีวิต สมควรยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอย่างแท้จริงต่อหน้าทุกคนที่มารับฟัง
แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวในโอกาสเยือนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาพบปะเยาวชนคนรุ่นใหม่ พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาและเชิดชู ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นเสาหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน การเสียสละของทหารที่ปกป้องชายแดน โดยยกตัวอย่าง จ่าสิบเอกธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติ พร้อมเชิญชวนให้เยาวชนร่วมยกย่องในความกล้าหาญและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ปกป้องผืนแผ่นดิน
นอกจากนี้ยังได้ย้ำให้เยาวชนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และก้าวสู่การเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต พร้อมเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นกำลังใจและดูแลประชาชน รวมถึงทหารผู้บาดเจ็บหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวทิ้งท้าย
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ การเลือกอาชีพทหาร และการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบรรยากาศเป็นกันเองและสนุกสนานยิ่งขึ้นเมื่อมีนักเรียนขอให้แม่ทัพภาคที่ 2 ร้องเพลงของ มนต์แคน แก่นคูณ คนหน้าคล้ายกัน ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้ทุกคน หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย พลโทบุญสิน พาดกลาง ยังได้ถ่ายภาพและเซลฟี่กับนักเรียนและครูผู้ร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง