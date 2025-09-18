อธิบดีกรมอุทยาน/ดีเอสไอ ลุยตรวจโรงไม้นายทุนจีน ค้าไม้เถื่อน เสียหายย้อนหลังกว่า 1,200 ล้าน

หนองคาย-อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมดีเอสไอ ลงพื้นที่หนองคาย ตรวจโรงไม้หลังติดตามเส้นทางลักลอบตัดไม้จากภาคเหนือ มาพักไว้หนองคาย พบเป็นนายทุนจีน จ้างคนไทยและต่างชาติดูแล ก่อนส่งออกต่างประเทศ เสียหายย้อนหลัง 3 ปี กว่า 1,200 ล้านบาท ยึดไม้ประดู่เพียบ
วันนี้ (18 ก.ย.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย ศุลกากร ตชด. ร่วมกันเข้าตรวจสอบโกดังไม้ของบริษัทเฉินไท้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 581/6 หมู่ 5 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย
หลังจากตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดว่าโรงไม้แห่งนี้มีการลักลอบทำผิดกฎหมาย เป็นขบวนการลักลอบทำไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ บุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เช่น ไม้ประดู่ ไม้แดง แล้วแปรรูปนำลำเลียงมาพักไว้ที่โกดังแห่งนี้ ก่อนจะขนส่งต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และบางส่วนนำออกไปยัง สปป.ลาว ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน ได้ทำงานร่วมกับ ดีเอสไออย่างใกล้ชิด เนื่องจากทราบมาว่ามีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาลักลอบตัดไม้ แปรรูปไม้ผิดกฎหมายในพื้นที่เขตอุทยาน ป่าและอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติทางภาคเหนือ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ติดตามเส้นทางตั้งแต่อยู่ในป่า แกะรอยมาเรื่อยๆจนมีหลักฐานชัดเจน นำมาซึ่งการขอหมายค้นในครั้งนี้
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นไม้ประดู่แปรรูป 378 ท่อน/แผ่น/ปุ่ม ปริมาตร 32.547 ลูกบาศก์เมตร ประมาณ 28,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 2,273,005 บาท หรือประเมินมูลค่าความเสียหายตามราคาท้องตลาด ก.ก.ละ 500 บาท ประมาณ 14 ล้านบาท จับกุมบุคคลในโกดังไว้ 7 คน เป็นคนลาว 5 คน และคนไทย 2 คน ขณะนี้ไม่พบว่ามีการลักลอบนำไม้จากต่างประเทศเข้ามา มีเพียงไม้ในป่าอุทยานในประเทศไทยกลุ่มขบวนการลักลอบกระทำความผิด
ขณะที่นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า จากการติดตามพยานหลักฐานต่างๆ พบว่าขบวนการนี้มีนายทุนจากต่างประเทศเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง และให้เงินทุนสนับสนุนกับกลุ่มทำไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ และจ้างวานชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปทำไม้ประดู่ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐหน่วยงานต่างๆอำนวยความสะดวกดำเนินการของกลุ่มขบวนการ โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่แฝงตัวติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการ
พบว่ามีการนำไม้ออกมาจากป่าโดยใช้รถยนต์กระบะลำเลียงไม้จากพื้นที่ป่ามายังโกดังภาคเหนือ แปรรูปและรวบรวมมาพักไว้ที่โกดังหนองคาย จากนั้นจะขนส่งต่อไปยังต่างประเทศ ผ่านรถบรรทุกสิบล้อไปยัง สปป.ลาว และบริษัทขนส่งโดยใช้รถตู้คอนเทนเนอร์ออกทางช่องทางท่าเรือแหลมฉบัง จากการตรวจสอบเอกสารพบว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโกดังนี้ ส่งไม้ออกทางเรือโดยแสดงรายการส่งออกสำแดงเป็นไม้ประดู่ ปลายทางไปประเทศจีน และเวียดนาม
คาดว่าจะส่งไม้ประดู่แปรรูปต่อไปยังประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศปลายทาง โดยไม้ที่ส่งออกในช่วงปี 2566-2568 มีปริมาตรทั้งหมด 2,052.83 ลบ.ม. ปริมาณ 2,467,972 ก.ก. คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐเป็นเงินกว่า 143 ล้านบาท และจากราคาตลาดที่ซื้อขายไม้ประดู่ในปัจจุบัน พบว่าขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของเนื้อไม้ ซึ่งไม้เหล่านี้คุณภาพดี ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,233 ล้านบาท หลังจากนี้จะขยายผลกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด้านนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเพิ่มเติมว่า จ.หนองคาย ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.หนองคาย พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการเคยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องไว้ทั้งหมด มีเหตุให้ยกเลิกได้ และเน้นย้ำให้ตรวจสอบโกดังไม้ทุกแห่งในพื้นที่ จ.หนองคาย พร้อมทั้งประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหากต้องสงสัยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันที