ศูนย์ข่าวศรีราชา - เทศบาลเมืองชลบุรี เตรียมจัดงาน “ประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2568 ”ครั้งที่ 154 วันที่ 28- ก.ย.- 6 ต.ค.นี้ รวมทั้งยังมีการประกวดน้องนางบ้านนา การประกวดสาว (เหลือ) น้อยบ้านนา ขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ 13 กัณฑ์อย่างยิ่งใหญ่
วันนี้ ( 18 ก.ย.) นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ,นายองอาจ ประเสริฐจิตต์ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีวิ่งควาย ประจำปี2568”ครั้งที่154 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชลบุรี ซึ่งงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28- ก.ย.- 6 ต.ค.นี้
โดยในวันที่ 6 ต.ค.จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือ การแข่งขันวิ่งควาย ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี การจัดริ้วขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ 13กัณฑ์ตามทศชาติชาดกขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรี “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” รอบตัวเมืองชลบุรีในช่วงเช้า
และพิธีเปิดงาน พิธีทำขวัญควายตามพิธีโบราณ การประกวดสุขภาพควาย ประกวดควายพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และควายเผือก
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทย การประกวดตกแต่งควายประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น ปีนเสาน้ำมัน ยิงเป้าด้วยหนังสติ๊ก ตะกร้อลอดห่วง ปริศนาคำทาย ฯลฯ
อีกทั้งยังมีการประกวดนางฟ้าจำแลงบ้านนา การประกวดน้องนางบ้านนา การประกวดสาว (เหลือ) น้อยบ้านนา การจำหน่ายสินค้าOTOPของดีจังหวัดชลบุรีที่เลื่องชื่อ และการจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหกรรมตลาดนัดพระเครื่องอีกด้วย