สส.ตราด จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเขมรรุกล้ำ17จุดพื้นที่ชายแดนตราด -สร้างกาสิโนในเขตสันปันน้ำ

ตราด - “ศักดินัย นุ่มหนู” สส.ตราด จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเขมรรุกล้ำชายแดนตราด 17 จุด เรียกร้องปักปันเขตแดน-เก็บกู้ระเบิด คืนศักดิ์ศรีคนไทย ยอมรับที่ผ่านมาเคยพยายามผลักดันให้มีการเปิดด่านการค้า 2 จุด ส่วนการสร้างกาสิโนในเขตสันปันน้ำ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี - ตราด และทหารนายวิกโยธิน เคยทำหนังสือประท้วงแล้ว
วันนี้ (18 ก.ย.)นายศักดินัย นุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดตราด พรรคประชาชน ได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหากัมพูชารุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนจังหวัดตราด รวม17 จุด พร้อมขอให้มีการเร่งรัดการปักปันเขตแดนเพื่อความชัดเจนและเก็บกู้วัตถุระเบิด เพื่อคืนความมั่นคงและศักดิ์ศรีให้กับประเทศ
โดยการนำเสนอข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นที่รายงานถึงสถานการณ์การรุกล้ำพื้นที่ของกัมพูชา ได้สร้างความกังวลใจให้กับชาวจังหวัดตราด เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลง MOUปี2543 (MOU 43)ว่าด้วยแนวสันปันน้ำและการรุกล้ำที่เกิดขึ้นเป็นแนวยาวตั้งแต่พื้นที่ อ.เมืองไปจนถึง อ.คลองใหญ่
ขณะเดียวกันมีรายงานว่า นาย ฮน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้มีความพยายามในการสื่อสารไปยังนานาชาติว่า ไทยเตรียมจะรุกคืนพื้นที่ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
“ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงให้ทำความชัดเจนเรื่องเขตแดนไทยให้เด็ดขาด รวมทั้งจะต้องมีการเปิดการเจรจาและปักปันเขตแดนให้ชัดเจนโดยทันที เพื่อยุติปัญหาที่ยืดเยื้อและยืนยันอธิปไตยของชาติ และดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิด ที่ยังคงตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากตามแนวชายแดน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน"
นายศักดินัย ยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่พี่น้องชาวตราดต้องการเห็นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหน ก็คือการดำเนินงานอย่างชัดเจนและลงมือปฏิบัติทันที เพื่อเป็นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไทย และของพี่น้องชาวตราดด้วย
ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด ในนามพรรคประชาชน(พรรคก้าวไกล) และภาคเอกชนในพื้นที่ ได้มีความพยายามในการผลักดันให้เปิดบ้านท่าเส้น อ.เมืองตราด ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจ หวังร้างรายได้เข้าประเทศและเข้าจังหวัดตราด รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งผลักดันให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหมื่นด่าน ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ เพื่อยกระดับการค้าชายแดน ตามแผนเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มอีก2แห่ง
ซึ่งในขณะนั้นปัญหาเรื่องเขตแดนยังไม่ชัดเจนและยังมีข้อพิพาทอยู่จำนวน 17 จุด ตลอดแนวชายแดนทั้งใน อ.บ่อไร่ และอ.เมือง ตราด โดยเฉพาะในบริเวณบ้านทมอดา ที่มีการก่อสร้างอาคารกาสิโนล้ำเข้ามาในเขตสันปันน้ำ ทำให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี - ตราด และทหารนายวิกโยธิน ได้ทำหนังประท้วง จนได้รับการตอบรับและแก้ไขบางส่วนในระดับพื้นที่