อยุธยาอ่วม! เสนาน้ำล้นแม่น้ำน้อย ท่วมชุมชนแล้ว – เร่งเสริมคันดินป้องกันตลาดบ้านแพน

พระนครศรีอยุธยา - ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา–แม่น้ำน้อยเพิ่มสูง หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,200 ลบ.ม./วินาที ด้านเทศบาลเมืองเสนาเสริมคันดินแนวตลาดบ้านแพน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ หวั่นน้ำทะลัก ขณะชุมชนฝั่งตรงข้ามถูกน้ำท่วมแล้ว 13 ตำบล 102 หมู่บ้าน กระทบกว่า 6,400 ครัวเรือน
วันนี้ ( 18 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาสูงขึ้นต่อเนื่อง
พื้นที่วิกฤตอยู่ที่แนวเขื่อนป้องกันตลาดบ้านแพน เขตเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของชุมชน มีตลาด โรงเรียน สถานีขนส่ง และสถานที่ราชการ โดยปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเหลือห่างจากตลิ่งเพียง 40 เซนติเมตร ขณะที่แนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบางช่วงกว่า 250 เมตรยังอยู่ระหว่างซ่อมแซม เทศบาลฯ ต้องเร่งเสริมคันดินสูง 1.50 เมตร ปูผ้าใบคลุม และติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันเหตุฉุกเฉิน
อย่างไรก็ตาม ฝั่งตรงข้ามตลาดบ้านแพนซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ระดับน้ำแม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน ถนน และทางเข้าชุมชนแล้ว ชาวบ้านต้องสร้างสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อสัญจร และนำรถไปจอดบนพื้นที่สูงพ้นน้ำ ขณะเดียวกัน บริการส่งพัสดุในพื้นที่ต้องปรับตัว บางเส้นทางรถกระบะยังลุยน้ำไปส่งได้ แต่บางจุดต้องนัดรับของนอกพื้นที่แทน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันอำเภอเสนามีพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว 13 ตำบล 102 หมู่บ้าน กว่า 6,470 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบ และมีแนวโน้มระดับน้ำจะขึ้นลงตามสภาวะน้ำทะเลหนุนในช่วงนี้