อุตุฯ แจงทำไมกาญจนบุรีฝนตกทุกวัน เหตุร่องฝนพาดผ่าน ก.ย.-ต.ค. ยันพายุไม่เข้าไทยโดยตรง

กาญจนบุรี - สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรีชี้ ช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคมของทุกปีเป็นฤดูฝน ร่องฝนมักเลื่อนลงมาพาดผ่านพอดี ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องทุกวัน ย้ำกาญจนบุรีไม่เคยมีพายุเข้าโดยตรง ผลกระทบมีเพียงฝนชุก–ตกหนักบางพื้นที่ ขณะที่กรมอุตุฯ ออกประกาศพายุดีเปรสชันล่าสุด ยันไม่เข้าไทย
วันนี้( 18 ก.ย.) เพจสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ชาวกาญจนบุรี พร้อมเฉลยข้อเท็จจริงทำไมข่วงนี้จังหวัดกาญจนบุรีฝนตกทุกวัน ว่า ช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.ของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝน ร่องฝนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านกาญจนบุรีพอดี และในช่วงปลาย ต.ค. ก็จะเลื่อนลงไปภาคใต้ต่อไป (ตามภาพเส้นสีแดงและตัวL มีฝน)
พายุฯเข้าหรือป่าว? อุตุกาญจนฯ : ในช่วงฤดูฝน มักจะมีพายุฯก่อตัวขึ้นหลายลูก บางลูกมีทิศทางเคลื่อนเข้าประเทศไทย บางลูกไม่เข้า ซึ่งกรมอุตุฯ จะประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ กาญจนบุรี จะได้รับผลกระทบในทางอ้อมคือ มีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นในหลายอำเภอและอาจมีตกหนักได้ในบางอำเภอเท่านั้น ยังไม่เคยมีพายุฯเข้าถึงกาญจนบุรีตรงๆ
สภาวะอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี โปรดติดตามข้อมูลสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (ช่องทางอื่นๆ อาจมีการแต่งเติมเพื่อผลบางประการของผู้เสนอ ไม่แนะนำ)
ขณะเดียวกัน นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ลงนามในประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุดีเปรสชัน ฉบับที่ 1 (245/2568) เนื้อหาระบุว่า เมื่อเวลา 01.00น. ของวันนี้ (18 ก.ย. 68) พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว
โดยเมื่อเวลา 04.00 น. มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจุด 19.0 องศาเหนือ ลองจิจุด 120.0องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 15กิโลเมตรต่อขั้วโมง คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายโชนร้อน และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนตอนได้ ในช่วงวันที่ 19-20 กันยายน 2568 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทย
จากอิทธิพลดังกล่าวส่งผลทำให้ร่องมรสมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย
และขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น.