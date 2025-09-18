โจรบาปงัดวิหารวัดดังพิษณุโลก ทั้งทุบตู้บริจาคลักเงิน-ลงสระงมเหรียญรอบพระอุปคุตซ้ำ

พิษณุโลก - โจรบาปโคตรแสบ..ดอดงัดหน้าต่างวิหารวัดดังเมืองพิษณุโลก 2 สัปดาห์ 2 รอบ ทุบทั้งตู้บริจาคลักดะ แม้แต่เงินทำบุญผ้าป่าประจำวันเกิดก็ไม่เว้น แถมลงสระงมเก็บเหรียญรอบ “พระมหาอุปคุต พระแห่งโชคลาภ”ซ้ำอีก
วันนี้( 18 ก.ย.) เกิดเหตุทุบตู้บริจาค ภายในวิหารพระมหาอุปคุต พระแห่งโชคลาภ วัดบึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ล่าสุด พระครูเกษม วาปีพิสัย เจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน – รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก และผู้ดูแลวิหารพระมหาอุปคุต ได้ร่วมกันนำตำรวจชุดสืบสวนของ สภ.เมืองพิษณุโลก ตรวจสอบร่องรอยการทุบตู้บริจาคและงัดแงะเข้ามาขโมยเงินในตู้บริจาคของวัด
พระครูเกษม วาปีพิสัย เจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน และ รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกเปิดเผยว่า เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 2 สัปดาห์ ที่มีคนร้ายมาก่อเหตุ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ช่วงนั้นกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพ ผู้ก่อเหตุไว้ได้ ลักษณะเป็นชาย สวมเสื้อ และกางเกงสีดำ โพกหน้าด้วยผ้าอย่างมิดชิด งัดหน้าต่างจากทางด้านทิศตะวันออกเข้ามา งัดตู้บริจาคจำนวนหลายตู้ พร้อมกับลงไปในสระน้ำเก็บเงินจากกระทงประทีป รอบพระอุปคุต และงมเหรียญที่ชาวบ้านนำโปรยลงมาในสระน้ำ ซึ่งก็แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ไปแล้ว
ส่วนครั้งนี้คาดว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาในช่วงเวลาประมาณ 01.00 น.ถึง 02.00 น. คราวนี้งัดหน้าต่างจากทางด้านทิศใต้ แล้วเข้ามาภายในวิหาร ทุบตู้บริจาคและขโมยเงินภายในตู้ไปหลายตู้ แต่กล้องวงจรปิดไม่สามารถจับภาพได้ เนื่องจากผู้ก่อเหตุได้ทุบตู้และขโมยเงินจุดอับ ของกล้องวงจรปิด
นางขวัญใจ โตเฟื่อง อายุ 62 ปี ผู้ดูแลวิหารพระมหาอุปคุต เปิดเผยว่าปกติแล้ววิหารพระมหาอุปคุตจะ เปิด 08.00 น และ ปิด ในเวลา 17.00 น เช้าวันนี้ ตนเปิดวิหารเข้ามาพบ ตู้บริจาคที่วางอยู่บนโต๊ะ สงสัยว่า ทำไมมีเศษกระดาษหล่นลงมา มองดูในตู้เสร็จแล้ว มีร่องรอยโดนทุบกระจก จากนั้นก็เดินสำรวจบริเวณพบว่าหน้าต่างมีร่องรอยงัดเข้ามา และ พบว่าตู้บริจาคที่ตั้งไว้กลางวิหารที่เป็นตู้ไม้ถูกทุบ และอีก 2 ตู้ เงินบริจาคที่อยู่ในบาตรใหญ่หน้าพระอุปคุต ก็ถูกขโมยไป แม้แต่เงินที่เสียบในกระถางผ้าป่าทำบุญเทวดาประจำวันเกิดก็ฉกหายไปหมด รวมประมาณ 5 พันบาท
คาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาย ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรถบริเวณถนนด้านหน้าวัดใกล้เคียงกับบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านบึงกระดานหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านป่า จากนั้นน่าจะเดินลัดเลาะหรืออาจว่ายน้ำข้ามคลองเข้ามาจนถึงวิหารแล้วลงมืองัดหน้าต่างเข้ามาขโมยเงินในตู้บริจาค