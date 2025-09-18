ชายแดนสระแก้วยังระอุ พบสายลับ-​ทหารปลอมตัวเป็นพระสงฆ์ปะปนกลุ่มม็อบเขมร

สระแก้ว- ชายแดนสระแก้วยังระอุ พบสายลับ-ทหารปลอมตัวเป็นพระสงฆ์ปะปนผู้กลุ่มชุมนุมที่ถูกเกณฑ์มาโดยทหารและกำนันลี แทรกซึมสอดแนมการทำงานของฝ่ายไทย หวั่นอาจนำไปสู่เหตุปะทะอีกรอบ
วันนี้ ( 18 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่ายังคงตึงเครียดหลังจากที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดการเผชิญหน้ากันหลายครั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและกลุ่มชาวเขมรที่ถูกปลุกระดมให้เข้ามาในพื้นที่พิพาท
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มทหารกัมพูชา และกำนันลี (โต สริน) ผู้มีอิทธิพลในฝั่งกัมพูชา ที่ได้ช่วยกันเกณฑ์ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านที่มีพื้นที่ใกล้แนวชายแดนให้เข้ามารวมตัวกันที่บ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อเตรียมเข้ารื้อถอนรั้วลวดหนาม ที่ฝ่ายไทย เพิ่งติดตั้งเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
ขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงไทย ได้ส่ง โดรน บินตรวจการณ์เหนือพื้นที่พบว่าฝั่งกัมพูชามีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันหนาแน่นมากขึ้น และมีสัญญาณว่ามีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ โดยไม่ใช่การรวมตัวตามธรรมชาติของชาวบ้านทั่วไป
และที่น่ากังวลไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ไทยสามารถยืนยันได้ว่า มีทหารเขมรซึ่งเป็นสายลับปลอมตัวเป็นพระสงฆ์ปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุม โดยใช้ผ้าเหลืองบังหน้า ถือเป็นยุทธวิธีในการแทรกซึมและสอดแนมการทำงานของฝ่ายไทย จึงเสี่ยงต่อการสร้างสถานการณ์ บิดเบือนหากเกิดการเผชิญหน้า
เบื้องต้น กองกำลังบูรพาและหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ได้รายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้น โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และชุดควบคุมฝูงชน ยังคงตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน เพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่
ด้านแหล่งข่าวฝ่ายไทย เผยว่าพฤติกรรมของฝั่งกัมพูชาในขณะนี้สะท้อนให้เห็นการจัดตั้งมวลชนมี “ผู้ชี้นำเบื้องหลัง” ที่ทำหน้าคอยปลุกระดมและผลักดันชาวบ้านให้เข้ามาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารื้อรั้วลวดหนาม หรือการปะทะกับเจ้าหน้าที่ไทย
ขณะที่ฝ่ายไทย ยังคงยืนยันการปฏิบัติในกรอบสากล ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง ยกเว้นในกรณีที่ถูกบุกรุกหรือคุกคามความมั่นคงโดยตรง
ทั้งนี้ สถานการณ์ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความเคลื่อนไหวของชาวบ้านกัมพูชา ทึ่ในวันนี้อาจนำไปสู่เหตุปะทะอีกรอบ หากมีความพยายามรื้อแนวรั้วหรือฝ่าฝืนเขตแดนไทย ซึ่งฝ่ายความมั่นคงเตรียมพร้อมตอบโต้ตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและความปลอดภัยของประชาชน