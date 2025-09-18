นครปฐม เร่งเสริมคันกระสอบทราย 8,000 ใบ ป้องกันน้ำท่วม “ตลาดน้ำวัดลำพญา”

นครปฐม - ฝนตกหนักดันน้ำท่าจีนหนุนสูง เสี่ยงท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอบางเลน พระ-กำนัน-ชาวบ้าน ผนึกกำลังทหารเร่งวางกระสอบทรายยาว 240 เมตร สกัดน้ำทะลักเข้าวัดและโรงเรียนในชุมชน
วันที่ 16 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ ดร. เจ้าอาวาสวัดลำพญา พร้อมด้วยกำนันทวีศักดิ์ เอี้ยวรัตนวดี กำนันตำบลลำพญา ชาวบ้านในพื้นที่ และกำลังพลจากกรมการสัตว์ทหารบก (ค่ายทองฑีฆายุ) รวมกว่า 40 นาย ช่วยกันกรอกและวางกระสอบทรายกว่า 8,000 ใบ เพื่อทำแนวคันกั้นน้ำความยาว 240 เมตร ป้องกันน้ำท่วมตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีนหนุนสูง และมีแนวโน้มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่วัดลำพญา หมู่ 5 ตำบลลำพญา ซึ่งเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้ำ ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน และยังมีโรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำพญา อยู่ในพื้นที่กว่า 24 ไร่ 6 งาน ที่เสี่ยงเผชิญอุทกภัยซ้ำซาก
การป้องกันครั้งนี้ได้ยกระดับแนวกระสอบทรายให้แข็งแรงกว่าทุกปี หลังเคยประสบปัญหาแนวกั้นทรุดตัวจนมวลน้ำทะลักเข้าทำความเสียหายเมื่อฤดูน้ำหลากที่ผ่านมา โดยจังหวัดนครปฐมได้สั่งการให้ปกป้องพื้นที่สำคัญ ทั้งสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และพื้นที่เศรษฐกิจของชุมชนอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ อำเภอบางเลนถือเป็นพื้นที่ปลายน้ำของแม่น้ำท่าจีน ก่อนระบายออกสู่จังหวัดสมุทรสาครและทะเล ประกอบกับอยู่ในช่วงน้ำหลากและมีแรงหนุนจากน้ำทะเล ทำให้ทุกฝ่ายต้องเร่งเตรียมมาตรการป้องกันอย่างใกล้ชิด