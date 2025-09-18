"กฟผ." มอบเครื่องแปรรูปเกษตรให้ชุมชนบ้านโนนสำราญ พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน

สกลนคร-กฟผ. มอบเครื่องสีข้าว และเครื่องแปรรูปเกษตรครบชุด ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนายั่งยืน บ้านโนนสำราญ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. ดำรงชีพอย่างมีความสุข ปลอดภัยจากสารเคมี และมีรายได้มั่นคง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรือนสีข้าว “กฟผ.พัฒนา” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านโนนสำราญ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องสีข้าว และเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้แก่เครื่องบดอัดเม็ดอาหาร และเครื่องสับต้นกล้วยและวัชพืช ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านโนนสำราญ เพื่อยกระดับกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวและพืชเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
มีนายวีรรัตน์ ธีรมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. ในฐานะผู้แทน กฟผ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ โรงเรือนสีข้าว “กฟผ.พัฒนา” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนในการก่อสร้างเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรชุดใหม่ที่ได้รับมอบ
ภายหลังพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรือนสีข้าว เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงปลูกต้นมะม่วงเบาเป็นที่ระลึก เพื่อส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจอนาคตที่สามารถสร้างรายได้ตามความต้องการของตลาด พร้อมทั้งเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่กลุ่มนำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน
นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. ให้ดำรงชีพได้อย่างมีความสุข ปลอดภัยจากสารเคมี และมีรายได้ที่มั่นคง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนสำราญ ถือเป็นต้นแบบที่เข้มแข็ง เข้าร่วมโครงการ “ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2559 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศในปี 2560
สำหรับปี 2568 กฟผ. โดยกองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่ง ได้เข้ามาสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพด้านการแปรรูปสินค้าและการบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะการแปรรูปข้าวเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสินค้าหลักของพื้นที่ ซึ่งเครื่องสีข้าวและอุปกรณ์ที่มอบในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพการผลิตให้เข้มแข็ง และต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป