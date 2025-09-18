นย.จันทบุรี รวมพลังชาวจันท์-ปค.สร้างถนนล้อมจุดเสี่ยงเสียแผ่นดินบ้านผักกาดรักษาอธิปไตย

จันทบุรี- จันทบุรีเกือบเสียแผ่นดิน 2 จุดรวมกว่า 10 ไร่ บริเวณบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน โชคดี นย.จันทบุรี ตรวจพบก่อน จับมือร่วมชาวจันท์ ฝ่ายปกครองกว่า 100 ชีวิตร่วมสร้างถนนเลียบแนวชายแดน ระยะทางกว่า 15 กม.รักษาอธิปไตย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี โดยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4 ได้ตรวจพบพื้นที่เสี่ยงกว่า 3 ไร่บริเวณบ้านผักกาด ม. 3 ต.คลองใหญ่ ที่มีลักษณะคล้าย “รูปตัว ก” ถูกน้ำกัดเซาะจนเกือบขาดออกจากกัน เหลือเพียงพื้นที่คอคอดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563
ซึ่งหากไม่แก้ไขย่อมมีโอกาสสูงที่แผ่นดินแถบนี้จะหลุดออกจากแผนที่ประเทศไทย
และอีกจุดที่หน่วยลาดตระเวนชายแดนตรวจพบเมื่อเดือน เม.ย.2559 ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำใหม่ถูกตัดผ่าน “คลองไพลิน” ยาวกว่า 200 เมตรจนกลายเป็นพื้นที่รูปตัว U เนื้อที่รวมกว่า 7 ไร่ และยังเชื่อมติดกัประเทศบกัมพูชาโดยตรง ที่สำคัญอยู่ห่างจากจุดแรก 15 กิโลเมตร
ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขจะทำให้แผ่นดินไทยถูกแยกออกไปและเสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยเช่นกันนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้หารือร่วมกับชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งนายอำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อหาทางแก้ปัญหาจนนำไปสู่การสร้าง “ถนนเลียบแนวชายแดน” ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถเข้าพื้นที่ฟื้นฟู และป้องกันการสูญเสียแผ่นดินได้จริง
และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนระยะทางรวม 15 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ อันเป็นการป้องกันการละเมิดอธิปไตยของประเทศ พร้อมทั้งแก้ไขลักษณะภูมิประเทศรูปตัว U ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีกด้วย
การก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดน ถือเป็นมาตรการสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง ป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการลาดตระเวนของกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้พื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เป็นพื้นที่ที่แม้จะดูเงียบสงบ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและลำห้วย แต่เบื้องหลังความสงบคือ “ความเปราะบาง” ที่อาจกลายเป็นหายนะฐ หากละเลยการดูแล และยังเสี่ยงที่จะสูญเสียผืนแผ่นดินไทยไปต่อหน้าต่อตา
โดยพื้นที่ "รูปตัว ก” และ “รูปตัวยU” คือเสียงเตือนให้ชาวจันทบุรีตระหนักว่า พรมแดนไม่ใช่เส้นสมมุติบนกระดาษแต่คือผืนดินที่อาจสูญหายได้ หากปล่อยให้ธรรมชาติกัดเซาะและปล่อยปละละเลย
อีกทั้งพื้นที่รูปตัว U ที่อยู่ระหว่างกาาก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนระยะทางรวม 15 กิโลเมตร หากแล้วเสร็จจะเปลี่ยนชีวิตของทหารแนวชายแดนและชาวจันทบุรีให้มีความมั่นคงยิ่งกว่าเดิม