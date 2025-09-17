ใช้แล้ว แก๊สน้ำตา สยบม็อบเขมรชายแดนไทย–กัมพูชาด้านบ้านหนองหญ้าแก้ว ทั้งป่วน-ทำร้ายจนท.ไทย

สระแก้ว- ใช้แล้ว แก๊สน้ำตา สยบม็อบเขมรชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว หลังรวมตัวประชิดแนวชายแดน รื้อรั้วลวดหนาม ตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ ใช้ไม้ตี-ปาหินจน ตร.คฝ.ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ส่วนเขมรวิ่งหนีกระเจิง ล่าสุดยังมีการปลุกระดมชาวเขมรให้ออกมาต่อต้านเจ้าหน้าที่ไทยอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 16.25 น. วันนี้ ( 17 ก.ย.) ได้เกิดเหตุเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) ของไทยและกลุ่มเขมร บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยกลุ่มม็อบเขมรได้ขว้างปาก้อนหินและตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ไทยอย่างต่อเนื่อง จนต้องมีการวางแนวลวดหนามและเสริมความมั่นคงด้วยยางรถยนต์ เพื่อป้องกันพื้นที่แต่ชาวเขมรยังคงปักหลักอยู่บริเวณใกล้เคียงและตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ทหารอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเวลา 17.00 น. สถานการณ์เริ่มตึงเครียดเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจึงตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตา กระสุนยาง และเครื่องกระจายเสียงความถี่สูง (LRAD) เข้าควบคุมสถานการณ์ หลังชาวบ้านเขมรและกลุ่มฝูงชนได้ใช้ไม้ตี และขวางปาก้อนหินใส่ศรีษะเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนของไทยจนได้รับบาดเจ็บ 2 นาย และได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเริ่มใช้แก๊สน้ำตา ทำให้ชาวเขมรบางส่วนถอยร่นออกจากแนวปะทะ บางส่วนวิ่งหนีกระเจิง
โดยมีรายงานล่าสุดว่าสถานการณ์เมื่อเวลา 17.30 น.ที่ผ่านมายังคงตึงเครียด เจ้าหน้าที่ไทยต้องตรึงกำลังอย่างเข้มงวด และเฝ้าติดตามความสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังพบว่ามีการปลุกระดมชาวเขมรให้ออกมารวมตัวต่อต้านเจ้าหน้าที่ไทย ส่วนชาวเขมรที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะได้ถูกนำตัวออกจากพื้นที่แล้วเช่นกัน
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงประกาศแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาให้เจ้าหน้าที่ทหารฝั่งกัมพูชา ออกมาดูแลประชาชนของฝ่ายตนเองให้อยู่ในความสงบ และใช้เครื่องส่งคลื่นสัญญาณเสียงเพื่อจะสลายการชุมนุมทำให้ชาวเขมรบางส่วน เริ่มถอยออกจากพื้นที่มีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ไทย แต่ก็ยังมีการไลฟ์สดโจมตีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง