ปลดแล้วเจ้าอาวาสฉาวที่กาฬสินธุ์ อ้างสีกาถวายเห็ดกลางดึก เจ้าตัวล่องหนตั้งแต่ตี 4

กาฬสินธุ์-เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และ เจ้าคณะตำบลเชียงเครือ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านบุกล้อมกุฏิเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสะอาด หลังพบสีกาอยู่ในกุฏิกลางดึก ขณะพระ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันและเห็นคาตาอยู่ในกุฏิ 2 ต่อ 2 ด้านเจ้าตัวหายล่องหนตั้งแต่ตี 4 ขณะผลสอบเบื้องต้นพยานหลักฐานชัดเจน อาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระโดยปริยาย ประกอบกับเจ้าตัวไม่อยู่ชี้แจง จึงสั่งให้ปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส
จากกรณีชาวบ้านจำนวนมากมารวมตัวกันล้อมกุฏิเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสะอาด ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีหญิงวัยกลางคนย่องเข้าไปอยู่ภายในกุฏิกลางดึกที่ผ่านมา จนเกิดความวุ่นวายภายขึ้นภายในวัด เบื้องต้นเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวปฏิเสธ ระบุว่าสีกาคนดังกล่าว “แค่นำเห็ดมาถวาย” และไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ล่าสุดเวลา 10.30 น. วันนี้( 17 ก.ย.)พระครูปัญญา มัชฌิมานุกูล รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานสอบอธิกรณ์ พร้อมด้วย พระครูวชิระคุณาธร เจ้าคณะตำบลเชียงเครือ รองประธานฯ เดินทางเข้าสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านรวมตัวกันล้อมกุฏิเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสะอาด พระครูสุชาน โพธิคุณ บ้านแกเปะ ม.5 ต.เชียงเครือ หลังพบว่ามีหญิงย่องเข้าไปอยู่ภายในกุฏิพระยามวิกาล โดยมี นายสยามพัชร ทิพย์สอน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ นายวีระพงษ์ กันตันหา กำนันตำบลเชียงเครือ พร้อมคณะสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านร่วมให้ข้อมูลและเป็นพยาน ส่วนเจ้าอาวาสพระและชาวบ้านระบุว่าออกจากวัดไปตั้งแต่เวลา ตี 4 แล้วไม่รู้ไปไหน
พระครูปัญญา มัชฌิมานุกูล รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานสอบอธิกรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่มีกระแสข่าวในโลกโซเชียและตามที่ได้รับรายงานจากพระ ผู้นำชุมชน รวมถึงชาวบ้านว่ามีหญิงสาวเข้าไปในกุฎิของจะเอาวาส จากการลงพื้นที่ไม่พบตัวเจ้าเอาวาส และไม่สามารถติดต่อให้มาร่วมประชุมชี้แจงได้ จึงต้องเข้าตรวจสอบพยานหลักฐานจากพยานแวดล้อม ทั้งนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามหากผลสอบมีพยาน และตรวจสอบหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่า มีผู้หญิงอยู่ในกุฎิเจ้าอาวาสจริง ตามพระธรรมวินัย จะต้องมีความผิด อาบัติและเจ้าตัวไม่อยู่ก็ปาราชิกไปโดยปริยาย
ด้านนายคำน้อย พานสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านแกเปะ ม.9 กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวตนได้รับการร้องเรียน และรับทราบข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่มานานกว่า 3 ปีแล้วว่า มักจะมีผู้หญิงเข้าออกกุฎิจะอาวาสบ่อยครั้ง ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งที่ผ่านมาเคยได้ว่ากล่าวตักเตือนทั้ง 2 คนแล้วว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรที่กระทำแบบนี้ แต่ก็ยังไม่ปรับปรุงแก้ไข ชาวบ้านพบยังเห็นเข้าออกกุฏิเหมือนเดิม กระทั่งล่าสุดชาวบ้านได้พบเห็นชายหญิงขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาที่กุฎิ จากนั้นผู้ชายได้ขี่รถออกไป ส่วนผู้หญิงเข้าไปในกุฎิ อยู่ 2 ต่อ 2 ซึ่งชาวบ้านเห็น จึงพากัน รวมตัวกันปิดประตูไว้ และแจ้งผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจร่วมตรวจสอบ ซึ่งก็พบว่ามีผู้หญิงอยู่จริง
ขณะที่นายวีระพงษ์ กันตันหา กำนันตำบลเชียงเครือ กล่าวเสริมอีกว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับโทรศัพท์แจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่ามีผู้หญิงเข้ามาในกุฎิพระเจ้าอาวาส ทำให้ทุกคนรีบไปดู ซึ่งก็พบว่ามีผู้หญิงอยู่ข้างในจริงๆ จึงแจ้งตำรวจและผู้เกี่ยวข้องมาเป็นพยานหลักฐานว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่งเรื่องนี้อยากให้จบเร็ววัน เนื่องจากเป็นการทำให้เสื่อมเสียพระพุทธศาสนา และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้พระรูปนี้กลับมาอีก
อย่างไรก็ตามหลังจากรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าคณะตำบลเชียงเครือ ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน คณะสงฆ์ และชาวบ้าน รวมทั้งสอบถามพยานหลักฐานนานกว่า 2 ชั่วโมง พระครูปัญญา มัชฌิมานุกูล รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ระบุว่า เบื้องต้นเรื่องดังกล่าวมีพยานหลักฐาน และคลิปวีดีโอที่ชาวบ้านถ่ายไว้ชัดเจน ประกอบกับเจ้าตัวไม่อยู่ชี้แจง จึงเป็นการทำผิดทางวินัยสงฆ์ต้องอาบัติ ปาราชิก ขาดจากความเป็นพระไปโดยปริยาย โดยจะได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะสงฆ์ เพื่อที่จะมติสั่งปลดเจ้าอาวาสออกจากตำแหน่ง และจะแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสขึ้นมา เพื่อทำให้ที่เจ้าอาวาส พร้อมกับดำเนินการขั้นตอนต่อไป