ผู้ว่าฯสระแก้วหอบหลักฐานประท้วงเขมรบุกรุกรื้อลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้ว เตรียมจับดำเนินคดี

สระแก้ว- ผู้ว่าฯสระแก้ว หอบหลักฐานเอกสารประท้วงผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย ปล่อยชาวเขมรบุกรื้อรั้วลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ละเมิดข้อตกลง GBC ชี้จากนี้ลุยจับดำเนินคดี
จากกรณีที่มีชาวเขมรจำนวนมากเขมร ลุกฮือรื้อรั้วลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ขณะทหารไทย กำลังทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทิศเหนือของแนวลวดหนามหลักที่มีการขึงแสลนสีดำ ทำให้ชาวเขมรเข้าใจผิดคิดว่าทหารไทยทำการขยายแนวลวดหนามเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม จึงเกิดความไม่พอใจและเข้ามารื้อถอนรั้วลวดหนามบางส่วนพร้อมตะโกนด่าทอทหารไทย และประกาศลั่นเป็นพื้นที่ของตนเอง
ขณะที่ กองกำลังบูรพา ได้ประสานทหารพัน.ปชด. 503 และตำรวจชุดควบคุมฝูงชน เข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนของไทย จึงทำให้ชาวเขมรได้ยอมสลายตัวไปในช่วงค่ำนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 17 ก.ย.) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ได้หอบเอกสารหลักฐานเดินเท้าข้ามด่านพรมแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ยื่นหนังสือประท้วง นายอูม เรีย เตร็ย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย
กรณีชาวเขมรบุกรุกรื้อลวดหนามที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2568 ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง GBC
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้นำ พล.ท.เป็จ วันนา หัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนกัมพูชา-ไทย ที่เคยเข้ารับการรักษาอาการป่วยในโรงพยาบาลฝั่งไทย นำคณะเดินทางมาให้การต้อนรับ บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เรียกประชุมกลุ่มเล็กฝั่งไทยที่ ห้องประชุมกองร้อยทหารพรานที่ 1201 ด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา,รองผู้ว่าราชการสระแก้ว นายอำเภอโคกสูง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ผกก.ตม.สระแก้ว และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ด้าน แหล่งข่าวด้านความมั่นคง เผยว่าไทยเตรียมมาตรการจับกุมดำเนินคดีกับชาวกัมพูชาที่บุกรุกเข้ามารื้อลวดหนามในฝั่งไทย โดยได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน และตำรวจภูธรสระแก้ว พร้อมไว้แล้ว โดยอาจต้องใช้วิธีควบคุมฝูงชนที่เคยปฏิบัติมาจากเบาไปหาหนัก...